Oli se temelji na inovativnom modelu Ami, a cilj mu je utrti put prema pristupačnoj, odgovornoj i višestruko korisnoj mobilnosti. Težio bi oko tone, imao bi domet s jednim punjenjem 400 km, a nadopunjavao bi se za 23 minute

Neki konceptni automobil napravljeni su kako bi najavili serijsko izdanje koje se sprema kroz koji mjesec ili pak godinu, dvije. Nasuprot njih tu su i konceptni modeli koji nikada neće zaživjeti u svojoj produkcijskoj verziji, ali su tu kako bi pokazali neke vizije pojedinog proizvođača. I to bez obzira pričamo li o onim dizajnerskim, koji pokazuju neke nove smjerove ili pak tehnološkim koji nam nagovještavaju neke tehnologije koje možemo uskoro očekivati u pojedinim serijskim modelima. Upravo takav, tehnološki, koncept je predstavljen kao Citroënov model Oli (eng all-e).

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Tako iz Citroëna napominju kako se Oli usuđuje reći ‘Dosta je!’ i staje na kraj industrijskim trendovima proizvodnje sve težih, složenijih i skupljih vozila bez emisija ispušnih plinova kojima se pokušava odgovoriti na društvene izazove, ali i izazove mobilnosti sutrašnjice. Ambicija je da Oli postane najbolje vozilo u klasi prema kriterijima ‘Procjene životnog ciklusa’ kroz smanjenje mase i složenosti konstrukcije, upotrebu recikliranih materijala i onih koji se mogu reciklirati te osiguravanje pristupačnosti, izdržljivosti i dugovječnosti.

U skladu s time njegova bi masa u konačnici trebala iznositi samo 1000 kg, s jednim punjenjem trebao bi uz 40 kWh bateriju prelaziti 400 km, a maksimalna brzina bila bi ograničena na 110 km/h kako bi se postigla veća učinkovitost. To znači da bi potrošnja energije iznosila 10 kWh/100 km, a punjenje od 20 % do 80 % kapaciteta trajalo bi otprilike 23 minute. Također, ideja je da se za životnog vijeka vozilo može višestruko obnavljati, nadograđivati i popravljati recikliranim dijelovima kako bi uvijek bio spreman za novog vlasnika. Oli je radna platforma na kojoj se testiraju genijalne zamisli za buduća Citroën vozila.

Lakše i jeftinije

U Citroënu smatraju kako elektrifikacija ne bi trebala predstavljati ucjenu, kao i da ekološka osviještenost ne bi trebala ograničiti našu mobilnosti ili nas nagnati da mislimo kako automobili baš i nisu isplativi. Da bismo stali na kraj takvim trendovima, vozila treba učiniti lakšima i jeftinijima, ali i pronaći inventivna rješenja koja će nam pomoći da ih maksimalno iskoristimo. U protivnom si obitelji neće moći priuštiti potpunu slobodu kretanja jednom kad 100 % električna vozila postanu jedina dostupna opcija za njih. Oli je snažna demonstracija toga kako Citroën na spomenute probleme odgovara otvoreno i s optimizmom.

Pametnim pristupom smanjenju broja dijelova i komponenti, upotrebom najlakših materijala iz najodgovornijih izvora i pojednostavnjivanjem konstrukcije moguće je stvoriti nešto mnogo učinkovitije. To je vrlo pristupačno i znatno manje složeno, a istovremeno iznenađujuće domišljato dizajnirano i prilagođeno za različite upotrebe. Promišljeni detalji nalaze se posvuda. Uzmimo za primjer sjedala koja su jednostavno konstruirana i pri čijoj je izradi upotrijebljeno 80% manje dijelova u usporedbi s tradicionalnim sjedalima. Izrađena su od recikliranih materijala i imaju pametni ‘mrežasti’ naslon, čime se povećava protok prirodnog svjetla u unutrašnjosti. Moguće ih je i nadograditi ili personalizirati po vlastitom ukusu. Korist je višestruka budući da pomažu smanjiti masu vozila, proizvedena su na odgovoran i održiv način te pridonose ugodnom ozračju u unutrašnjosti i udobnosti putnika.

Električni uređaj na kotačima

‘Na kraju krajeva, odabirom takvog vozila prihvaćate nešto mnogo više. Prihvaćate cijeli jedan životni stil. Možete potrošiti novac na sve najnovije značajke i sustave umjetne inteligencije koje upotrebljavate 2% vremena u vožnji. Ili možete pokušati donijeti odgovornu odluku i zapitati se koliko vam je opreme zapravo potrebno’, dodaje Laurence Hansen, voditelj razvoja proizvoda za Citroën.

Kao koristan ‘električni uređaj’ Oli bi se neprimjetno i posve prirodno uklopio u električni ekosustav. Naime, bio bi ključna poveznica između solarnih ploča na krovu vašeg doma (koje povremeno mogu proizvesti višak energije koji se može vratiti u mrežu), potrebe potrošača za električnom energijom u vožnji ili za opskrbu kućanstva (primjerice u slučaju nestanka struje) te šire električne mreže.

Budući da podržava pametno priključivanje vozila na mrežu s pomoću sustava Vehicle to Grid (V2G), vozilo kao što je Oli moglo bi pomoći svojim vlasnicima da zarade novac tako što će pohraniti višak energije iz solarnih ploča u kućanstvu i zatim je prodati dobavljaču energije. Jednako tako moglo bi pomoći vlasnicima da upravljaju električnom energijom u razdoblju vršnog opterećenja mreže i u slučaju nestanka struje. Po uzoru na kompaktne SUV-ove, ovaj je koncept dug 420 centimetara, visok 165 te širok 190 cm.

‘Ne bojimo se pokazati od čega je vozilo sastavljeno. Tako primjerice možete vidjeti okvire, vijke i šarke. Okretanje čistom dizajnu omogućuje nam da oblikujemo vozilo na drugačiji način i da baš sve preispitamo. To je kao da zagovarate analogni pristup stvarima koje su danas digitalizirane’, napominje Pierre Leclercq, direktor odjela za dizajn marke Citroën. ‘Zato smo pri razvoju modela oli zauzeli pristup koji nadilazi okvire automobilske industrije. Upravo će ta čistoća i domišljatost nadahnuti elemente našeg dizajnerskog izričaja u nadolazećim godinama’.

Suradnja s mnogim kompanijama

Iako poklopac motora, prtljažnik i krov tradicionalnih automobila djeluju kao izvrsne platforme za poslove u domaćinstvu, poput obrezivanja drveća, u stvarnosti je tek mali broj vozila osmišljen da takvu korist zapravo i pruži. Jedan od njih je i Oli. Njegov ravni poklopac motora, krov, stražnji sanduk po uzoru na pick-upove i jedinstvena silueta osmišljeni su da ga učine lakšim, čvršćim i maksimalno izdržljivim. Razvijeni u suradnji s partnerskom tvrtkom BASF, ti su dijelovi proizvedeni od recikliranog valovitog kartona koji je oblikovan u saćastu strukturu i postavljen između ploča od stakloplastike, namijenjenih ojačanju konstrukcije. Obloženi su poliuretanskom smolom Elastoflex i premazani zaštitnim slojem čvrstog, grubog premaza Elastocoat koji se često upotrebljava na parkiralištima i utovarnim rampama te su obojeni inovativnom bojom BASF R-M Agilis na bazi vode.

Te su ploče vrlo krute, lagane i čvrste – toliko da odrasla osoba može stajati na njima, iako teže 50 % manje u usporedbi s ekvivalentnom čeličnom krovnom konstrukcijom. Moguće ih je upotrijebiti na najrazličitije načine, od penjanja na platformu preko krova do postavljanja šatora. Osim toga, njihova korisnost za sobom ne povlači povećanje mase niti dodatne troškove nastale upotrebom egzotičnih materijala. Teško je povjerovati da 6 kg ploča može podnijeti težinu odraslog čovjeka i pritom izgledati dobro i biti dugotrajno. No, ovim pločama to uspijeva.

‘Svi ključni elementi dizajna modela oli savršeno su vodoravni ili okomiti, a upravo je to nešto što želimo istražiti’, kaže Leclercq. ‘Drugi proizvođači automobila na našem bi se mjestu vjerojatno odlučili za dinamične linije i ne bi se usudili učiniti ono što smo mi učinili. No, za razliku od njih, mi tragamo za nepatvorenim i učinkovitim oblicima’.

Jednostavnost na svakom centimetru

Vjetrobransko je staklo okomito jer tako ima najmanju visinu, a to znači i da je za njegovu izradu upotrijebljena najmanja količina stakla. Osim što smanjuje masu i složenost čitavog vozila, manje je vjetrobransko staklo jeftinije proizvesti ili zamijeniti, a smanjuje i izloženost putnika suncu. Također se procjenjuje da može smanjiti utjecaj skromnog klima-uređaja na potrošnju baterije za do 17%. U gradskom prometu, te se okomite linije ne bi trebale bitnije odraziti na aerodinamičnost. Ona je ipak mnogo bitnija kod većih brzina, a Oli ima ograničenje na 110 km/h.

Nadalje, u vratima ima upola manje komponenti. Uklonjeni su zvučnici, materijali za za zvučnu izolaciju i električnog ožičenja. Tako je težina vrata smanjena za oko 7 kilograma, odnosno petinu njihove mase. Vanjsku ploču vrata jednostavnije je prešati, a k tome je dizajnirana da maksimalno poveća obujam prostora za odlaganje u unutrašnjosti. Uža stražnja vrata šarkama su pričvršćena na stražnji dio vozila, a njihova okomita stakla pružaju bolje osvjetljenje i vidljivost za stražnje putnike. Drugačiji oblik prednjih i stražnjih vrata omogućio je ugradnju dovoda zraka s nepomičnim krilcima kako bi se osigurala ventilacija za putnike na stražnjoj klupi.

Inovativna izvedba prtljažnog prostora

Umjesto uobičajenog prtljažnika ili prtljažnih vrata, oli donosi neočekivanu demonstraciju korisnog dizajna proizvoda. Citroën Oli dizajniran je da bude jednostavno sredstvo koje olakšava život. Bez obzira trebate li prevesti u kutije zapakirani namještaj ili daske za veslanje i krovni šator za vikend na moru – služeći se brzim, jednostavnim i zabavnim trikom, sve te predmete možete pohraniti u prostrani pick-up sanduk. Zasebni nasloni za glavu stražnjih sjedala iskaču prema stropu, staklo stražnjeg prozora otvara se prema gore i voilà – ravna površina za utovar širine 99,4 cm u trenu se produljuje sa 67,9 na 105 cm.

Domišljata i učinkovita kombinacija kotača i guma od 20 inča ugrađenih u Oli povezuje novi dizajn prototipa hibridnog kotača s konceptualnom, održivom i inteligentnom gumom izrađenom u suradnji s Goodyearom. Budući da su aluminijski kotači skupi i troše puno energije za proizvodnju, a čelični kotači teški, donesena je odluka da se ta dva metala pomiješaju. Ti su hibridni kotači 15% lakši od ekvivalentnog kotača od punog čelika, čime pridonose smanjenju ukupne težine vozila za 6 kg. I prednosti dizajna treba uzeti u obzir. Kotač čine aluminijski naplatci pričvršćeni na čeličnu središnju glavčinu robusne izvedbe i suvremenog dizajna.

Tu je i posebno razvijana Goodyear konceptna guma Eagle GO, koja kombinira održivost s dugotrajnošću i inteligentnom tehnologijom za praćenje stanja i zdravlja gume. Smjesa gaznog sloja gume izrađena je gotovo u potpunosti od održivih ili recikliranih materijala, uključujući suncokretovo ulje i silicijev pepeo od rižine ljuske, kao i smolu bora i punu prirodnu gumu koja zamjenjuje sintetičku gumu na bazi nafte. Goodyear je postavio impresivan cilj za konceptnu gumu Eagle GO – da postigne životni vijek do 500.000 km ponovnom upotrebom održive karkase i da se dubina gaznog sloja od 11 mm može obnoviti dva puta tijekom vijeka trajanja gume.

Za izvođenje prepoznatljivog elementa dizajna Citroëna, vanjskih plastičnih dijelova, partner Plastic Omnium pomogao je u osmišljavanju pristupa ‚mono materijalima’. Tim bi se pristupom omogućilo jednostavno recikliranje uz uporabu snažnih, ali laganih bočnih obloga i odbojnika koji se mogu 100% reciklirati, a izrađeni su od polipropilena koji sadrži 50% recikliranih materijala. Svaki luk kotača prekriven je jednakom, snažnom zaštitom od reciklirane plastike s vodoravnim vrhom, koji odražava kontrast prozora i osvjetljenja.

Neka nova priča i u putničkoj kabini

Dizajneri vozila uvijek nastoje ‘dohvatiti zvijezde’ kada je riječ o unutrašnjosti, ali se često predaju želji za dodavanjem većih zaslona, viših naslona za ruke, armaturnih ploča koje se protežu unedogled, mekših sjedala i tako dalje. Time raste količina materijala, težina i cijena.

‘Odlučili smo stvoriti što više prostora i svjetla u unutrašnjosti modela oli sa što je moguće manje infrastrukture te maksimalno povećati upotrebu održivih materijala’, kaže Leclercq. ‘Nije tako lako kao što mislite jer kabinu morate učiniti udobnom, sigurnom i snažnom, a postoje i određeni komadi tehnologije koje kupci očekuju. Inspirirali smo se drugim oblicima prostorno učinkovitog dizajna proizvoda, gdje je manje bolje – poput pametnog telefona ili vrhunskog zvučnog sustava. Uostalom, koliko tipki, brojača i zaslona zaista trebate?’

Umjesto nadzorne ploče s mnogim zaslonima i skrivenim računalima, Oli ima jednu simetričnu gredu koja se proteže cijelom širinom vozila. Na njoj se s jedne strane nalazi upravljač, a u sredini držač za pametni telefon i pet jasno obilježenih prekidača za klima-uređaj. U ovom prostoru Oli ima samo 34 dijela, dok usporedivi obiteljski kompakt ima oko 75 dijelova na svojoj armaturnoj ploči i središnjoj konzoli. Na gredi se nalazi i elektrificirana vodilica u koju se dodaci mogu uključiti pomoću USB utičnica koje klize duž nje. Ovo je idealno za napajanje raznih uređaja.

Cjelokupni multimedijski i komunikacijski sustav modela Oli čini vaš osobni pametni telefon spojen u središnju utičnicu na gredi. Nakon što se povežete, informacije s telefona i aplikacije spajaju se s bitnim podacima o vozilu kao što su brzina i razina napunjenosti. To je vidljivo putem sustava Smartband koji projicira informacije po širini donjeg okvira vjetrobranskog stakla.

‘Budući da vaš pametni telefon ima više računalne snage od mnogih vozila, odlučili smo usvojiti drugačiji pristup multimedijskom sustavu’, dodaje Sabas. ‘Svi mi već imamo svoje telefone uz sebe i koristimo aplikacije za navigaciju i zabavu – tu smo uočili priliku da smanjimo troškove, dupliciranje i težinu integriranih sustava. Samo ponesite svoj uređaj i povežite ga.’

Isti se pristup koristi za zvuk u vozilu. Oba kraja grede su prazna, a cilindrični Bluetooth zvučnici mogu se ‘priključiti’ za pružanje visokokvalitetnog zvuka za slušanje podcasta ili glazbe kada ste u pokretu. Zapravo, ušteđeno je 250 grama težine samo uklanjanjem uobičajenog audio sustava. Budući da se zvučnici mogu ukloniti, u zvuku možete uživati gdje god da ste parkirani. Možete ih objesiti na kukice na vodilicama na teretnom prostoru izvan vozila što znači da se možete pohvaliti svojoj najnovijom playlistom uz izvrsnu kvalitetu zvuka dok uživate u večeri na otvorenom ili zabavi na plaži.

Joystick s igraće konzole

Nakon što su pogledali nekoliko rješenja za upravljanje korisničkim sučeljem, tim je došao na neobičnu ideju korištenja joysticka iz profesionalnog modularnog gamepada, postavljenog na upravljač modela Oli. Joystick s igraće konzole radi jako dobro – lako ga je kontrolirati i izvrstan je primjer kako možemo preuzeti rješenja iz poznatih ne automobilskih primjena i prilagoditi ih kontekstu vozila. Na stupu upravljača nalazi se rotirajuća ručica automatskog mjenjača s tipkom ‘start stop’, dok se manjim ručicama upravlja svjetlima i pokazivačima smjera vozila.

Umjesto glomaznih automobilskih fotelja koje blokiraju svjetlost i ispunjavaju kabinu, Olijeva prostorno učinkovita prednja sjedala koriste 80% manje dijelova nego sjedala u ekvivalentnom SUV-u – samo 8 umjesto 37. Jarko narančasta prednja sjedala sastavljena su od čvrstih cjevastih okvira na koje je postavljen udoban jastuk presvučen tekstilom izrađenim od 100% recikliranog poliestera koji se u potpunosti može reciklirati. Inovativni mrežasti nasloni izrađeni metodom 3D printanja imaju integrirani naslon za glavu i inspirirani su modernim uredskim namještajem. Tanki su, ali imaju pružaju veliku potporu, udobni su i kruti točno tamo gdje trebaju biti.

Putnici na stražnjim sjedalima mogu koristiti vidljivi cjevasti okvir naslona za priključivanje dodataka – na primjer mali tablet uređaj koji se napaja putem USB utičnice, kukice za vješanje torbe, okvir držača za čaše, mrežu za časopise kao u zrakoplovu ili malu ladicu kako bi djeca mogla uživati u užini u pokretu. U skladu s Citroënovom predanošću udobnosti, prednja se sjedala pričvršćuju na pod pomoću fleksibilnih TPU izolacijskih prstenova koji se mogu reciklirati i koji apsorbiraju nesavršenosti ceste i vibracije te imitiraju izgled hvaljenih ‘progresivnih hidrauličnih jastuka’ marke.

Umjesto tepiha koji se teško čiste, Oli predstavlja jednodijelni, modularni pokrov podnice izrađen u suradnji s BASF-om od ekspandiranog termoplastičnog poliuretana (E-TPU). Pjena je elastična poput gume, ali lakša, izuzetno izdržljiva i vrlo otporna na trošenje. Može se potpuno zamijeniti ako vlasnik preferira drugu boju. Ovaj se visokokvalitetni materijal visokih performansi obično nalazi u svijetu sporta. Naime, koristi se na stazama za trčanje, sjedalima za bicikle, kao i u potplatima dobro poznatih tenisica za trčanje. Zbog svojih elastičnih i amortizirajućih svojstava koja mogu ‚pojačati’ performanse i udobnost na stazi. Pod je također prekriven visokoelastičnim i vodootpornim premazom i može se lako očistiti vodom. TPU ‘odvodni čepovi’ u podu, koji se mogu reciklirati, olakšavaju uklanjanje pijeska i morske trave ili blata i malča nakon vrućeg dana na plaži ili kišnog dana u šetnji kroz šumu.

Sastavni dio kružnog gospodarstva

Ključni element priče o Oliju jest zamisao o dugovječnosti i stvaranju vlastitog kružnog gospodarstva. Pokazuje kako se vozilo može lako i pristupačno osmisliti za nekoliko sljedećih života s novim vlasnicima koristeći obnovljene dijelove, nove dekorativne dijelove ili boje, pa čak i poboljšane dijelove tijekom vremena. Ukupni trošak vlasništva trebao bi biti nizak, ali ako postoji potreba za zamjenom vrata, prednjeg svjetla ili odbojnika, reciklirani dijelovi mogu se odgovorno nabaviti putem Citroëna iz drugih vozila Oli koja se više ne mogu servisirati. Tako svaki Oli koji možda više nije za upotrebu postaje svojevrsni donator recikliranih dijelova za druge Oli modele.

Na kraju, onako vrlo jednostavno. Citroën Oli kao da je sastavljen po principu Lego kockica. Ništa nije komplicirano, već naprotiv, vrlo jednostavno. Uz to, korištenje inovativnih materijala i smanje ukupnog broja dijelova, trebalo bi dovesti do povoljnije startne cijene. Još samo da to pretvore i u serijsku proizvodnju koja ima smisla, a da ipak ne bude riječ o proizvodu koji je sve to postigao na uštrb kvalitete i naravno sigurnosti.