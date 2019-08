Waymo daleko ispred svih Mnogo je pretendenata na naslov najnaprednije tehnologije za autonomnu vožnju, ali jedan je daleko ispred svih po mogućnostima i broju autonomno prijeđenih kilometara – Alphabetov Waymo. Waymo – ukupno su Waymovi samovozeći automobili preški preko 15 milijuna kilometara u 25 američkih gradova, a k tome treba pridodati i milijarde prijeđenih kilometara u simulatorima. Waymova flota se bazira na Chryslerovim Pacifica monovolumenima s dodatnom opremom za navigaciju i raspoznavanje okoline. Trenutno je to jedina samovozeća flota koja može bez problema prometovati svim dijelovima grada – u ovom slučaju San Francisca, a na autoputovima je u stanju autonomno voziti maksimalno dozvoljenom brzinom. Flota ima daleko najmanju stopu isključivanja autonomnog sustava i prepuštanja kontrola ljudskom vozaču, a u odnosu na drugog najboljega – GM, ima skoro 12 puta manji postotak nesreća (sve bez smrtnog ishoda) – tri na 600.000 kilometara u odnosu na GM-ovih 22 na prijeđenih 200.000 kilometara

Na drugom mjestu je GM-ova flota Chevy Boltova koji također prometuju ulicama San Francisca brzinom do 40 km/h. Po GM-u, to je maksimalna sigurna brzina prometovanja za autonomna vozila koja od ove godine trebaju izaći i u verziji bez ikakvih pedala i volana, odnosno, povremena pomoć živog čovjeka je nepotrebna.

Prema Navigant Researchu, treći tehnološki gigant po razvoju samovozećih automobila je Mercedes Benz koji u suradnji s Robert Bosch Gmbh iz Njemačke i Nvidijom razvija tehnologiju za L4 i L5 razinu autonomije. Njihova testna vozila trenutno prometuju ulicama Boeblingena kraj Stuttgarta i to većinom u rano jutro i popodne u vrijeme najvećih gužvi kako bi se testirala u što realnijim uvjetima. Iako među prva tri, Mercedes najavljuje L3 vozila teka za 2021., a L4 i L5 nakon toga u nekom nespecificiranom vremenskom okviru.

Na četvrtom mjestu je tvrtka Apriv Plc, bivši Delphi Automotive koja testira autonomne taksije u Singapuru još od 2016., a na tehnologiji radi s njemačkim Audijem i BMW-om.

Još jedna tvrtka s pokusnim vožnjama u brdovitom San Franciscu je Zoox, na petom mjestu prema procjeni struke, a za ovu namjenu koriste prerađene Toyotine Highlandere s dodatnom navigacijskom i računalnom opremom. Očekuju da će s komercijalnim radom za putnike početi 2020.

Renault i Nissan zajednički testiraju više rješenja: Nissan svoj posve autonomni (L5) automobil u Palo Altu u Kaliforniji, a Renault je prošle godine predstavio Symbioz, autonomni automobil sposoban za samostalnu vožnju do brzine od 140 km/h. U Rouenu i Parizu, Renault od prošle godine testira samovozne verzije svog električnog automobila Zoe. Zajednička testiranja japanske i francuske tvrtke na otvorenim cestama trebala bi početi od 2020., a komercijalnu prodaju vide od 2022. Nakon ovih predvodnika u tehnologiji i s dosta tehnološkog zaostatka slijede Audi i Volkswagen, te BMW i Toyota, Uber, Volvo i Hyundai. Zanimljivo je da je po mišljenju eksperata Muskova Tesla na samom začelju tehnološkog razvoja autonomnih vozila, iako bi se po prisutnosti ovih vozila u medijima pomislilo da su pri samom vrhu.