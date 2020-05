Pored novih boja, talijanski su majstori pripremili i novi Infotainment sustav s dodirnim zaslonom te poboljšali sigurnosne aspekte

Ovisno od proizvođača do proizvođača, ali u pravilu svi oni rade na neprestanim poboljšanjima već postojećih modela, a kako bi im udahnuli novu svježinu i dodatnusnagu u borbi na sve zasićenijem tržištu automobila. Tako su i talijanski eksperti doradili najsnažnija. Quadrifoglio izdanja modela Giulia i Stelvio, modelska godina 2020. Ono što se ne može osporiti gotovo niti jednom modelu s logotipom Alfe Romeo, svakako je dizajnerska privlačnost, a sada su razvojni inženjeri tome dodali i određenu doze modernije tehnologije te sustava za povezivanje i sigurnost. Sve to dodatno je naglašeno i činjenicom kako ovaj talijanski proizvođač ove godine slavi 110 godina postojanja. U trendovima posljednje vrijeme, sve to prezentirano je na virtualnoj novinarskoj konferenciji.

V6 Bi-Turbo od 510 KS i 600 Nm

Quadrifoglio modeli iz današnje priče za pogon rabe 2,9 V6 Bi-Turbo pogonski sklop izrađen u potpunosti od aluminija, sposoban za razvijanje snage od 510 KS i s maksimalnim okretnim momentom od 600 Nm pri 2500 o/min. Za prijenos snage na kotače zadužen je sustav Alfa Active Torque Vectoring, kojem na modelu Stelvio Quadrifoglio spremno u pomoć pristiže inovativni Q4 pogon na sva četiri kotača. Automatski mjenjač s 8 brzina kalibriran je za pružanje optimalne fluidnosti i udobnosti pa se vozila lako voze na svim vrstama terena. Automobili svoju punu snagu pokazuju samo u trkaćem načinu rada ‘Race’ uz promjene stupnjeva prijenosa munjevitom brzinom od 150 milisekundi.

Svi modeli Quadrifoglio opremljeni su brojnim sustavima namijenjenim za poboljšanje užitka pri vožnji, a vozačima donose najautentičnije i uzbudljivo iskustvo za upravljačem. Radi se o sustavima: Active Suspension, DNA Pro selector s trkaćim načinom rada ‘Race’ i sustav razdjelnika Active Aero kod modela Giulia. Sustave koordinira i prilagođava u stvarnom vremenu sustav za upravljanje šasijom Chassis Domain Control, uz neprekidno osiguranje uvjeta u kojima vozilo i vozač maksimalno iskorištavaju iznimne performanse modela Giulia i Stelvio Quadrifoglio.

Kako i priliči ovako sportski nastrojenim vozilima, za još bolji doživljaj vožnje modela Quadrifoglio, zadužen je dvostruki ispušni sustav Dual mode s četiri ispušne cijevi koji je još jači i intenzivniji u trkaćem načinu rada ‘Race’. Od modelske godine 2020. kupci mogu odabrati opremanje ispuhom Akrapovič, još jednim dvostrukim sustavom s dijelovima stražnje cijevi od titana i karbonskih vlakana i još sofisticiranijeg zvuka.

Sparco sportska sjedala

U unutrašnjosti, središnja konzola novog dizajna pruža izvrsno taktilno i vizualno iskustvo te donosi više prostora za odlaganje. Kolo upravljača i ručica mjenjača presvučeni kožom također su novi, kao i sigurnosni pojasevi koji su sada dostupni u crvenoj ili zelenoj boji te klasičnoj crnoj verziji. Uskoro dolaze i nove opcije presvlaka za sportska sjedala s električnim upravljanjem, s perforacijama i kožnim umetcima.

Tom se novom opcijom proširuju mogućnosti korisničke prilagodbe modela Giulia i Stelvio Quadrifoglio, uz standardna sportska sjedala s kožom i Alcantara kožom koja su i dalje na tim verzijama u osnovnoj opremi. I dalje su dostupna sportska sjedala Sparco s karbonskom konstrukcijom.

Ugrađene tehnologije uključuju potpuno novi Infotainment sustav sa 8,8-inčnim središnjim dodirnim zaslonom, povezanim uslugama i novim dizajnom sučelja. Nove značajke modela Quadrifoglio uključuju opciju Peformance Pages, posebne zaslone za vozača za prikaz statusa vozila u stvarnom vremenu – od temperatura glavnih mehaničkih sastavnih dijelova do okretnog momenta, turbo tlaka i snage u stvarnom vremenu, kao i digitalni kronometri za mjerenje ubrzanja i razina performansi maksimalne brzine.

Gledajući Quadrifoglio modele izvana, tu su nova LED stražnja svjetla s tamnim lećama i nova, završna obrada u crnoj boji visokog sjaja na prednjem znaku s tri režnja i stražnjim oznakama. Stelvio ima potpuno nove 21-colne naplatke, ekskluzivne za verziju Quadrifoglio.

Majstori dizajna i detalja

Tu su i novi napredni sustavi za pomoć pri vožnji ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), razvijeni u suradnji s Boschom za autonomnu vožnju razine 2, bez negativnog učinka po užitak pri vožnji i koji se aktivira isključivo kako bi se osigurala sveukupna sigurnost i povećala razina udobnosti kod velikih prometnih gužvi ili na dužim putovanjima. Razina 2 se postiže kada vozač prepusti automobilu kontrolu nad gasom, kočnicama i upravljanjem u određenim uvjetima. Značajka koristi elektronički sustav koji iziskuje neprekidni nadzor vozača, a istovremeno pruža podršku i donosi višu razinu udobnosti kod dužih putovanja. Međutim, vozač i dalje mora zadržati kontrolu i držati ruke na kolu upravljača.

Alfa je odlučila modelsku godinu 2020. opremiti i značajkama koje već dulje vrijeme susrećemo i kod vozila nižih klasa, kao što su Sustav za zadržavanje u prometnom traku, Sustav za aktivno otkrivanje mrtvog kuta, Aktivan regulator brzine, Sustav za prepoznavanje prometnih znakova i inteligentnu regulaciju brzine, Sustav za pomoć u prometnoj gužvi i na autocesti, Sustav za zadržavanje pažnje vozača ‘Attention Assist’…

Poznato je kako su Talijani majstori upakiravanja ‘velikih’ priča u dopadljiv dizajn, a što je vidljivo i na ova dva modela. Naime, uz predstavljanje novih proizvodnih značajki tu su i objašnjenja što se krije iza odabranih boja. Dizajneri tvrtke Alfa Romeo ovog su se puta odlučili za pristup osmišljen za poticanje emocija, uz kategorizaciju karoserija prema ‘klasi’, a ne samo prema tehnologiji. Izdvojili su ih u četiri kategorije: Competizione, koja evocira sportsku tradiciju marke; Metal, koja naglašava dinamički duh vozila; Solid, namijenjenu onima koji traže stabilnost i Oldtimer, koja podsjeća i nanovo interpretira povijesno naslijeđe marke Alfa Romeo.

Povijesno naslijeđe marke

Nove boje za klasu Oldtimer su sljedeće: sofisticirana crvena Red 6C Villa d’Este, oker boja koja oduzima dah Ocher GT Junior i nova zelena Montreal Green, premijerno predstavljena na modelu Quadrifoglio iz 2020. Potonja odaje počast jednom od ikonskih modela marke, vozilu Alfa Romeo Montreal koje je plasirano na tržište prije 50 godina. Odabir boja oduvijek je jedan od zaštitnih znakova marke Alfa Romeo, a obuhvaća dubinsko istraživanje i inovativne rezultate: klasa Oldtimer podsjetnik je na prestižno povijesno naslijeđe marke u kombinaciji s tehnološkim inovacijama. U laboratorijima tvrtke Alfa Romeo neprekidno se istražuju novi efekti, novi pigmenti i nove tehnike nanošenja kako bi se naglasio skulpturalni efekt linija modela Giulia i Stelvio.

Boje su, kako povezane s kulturološkim i povijesnim naslijeđem same marke, tako i blisko povezane s Italijom. Tako se paleta boja savršeno uklapa u arhitektonski kontekst nekih od najboljih talijanskih uradaka, u savršenom vizualnom skladu između automobila i države, što je najistaknutija značajka nedavne marketinške kampanje razvijene u suradnji s časopisom AD Italia, mjesečnikom iz grupacije Condé Nast i vodećim stručnim časopisom iz svijeta arhitekture, umjetnosti, dizajna i stila. Projekt je fuzija svijeta dizajna i automobilske industrije, s fotografskim prikazom naših automobila u kombinaciji s dvorištima i unutrašnjosti najprestižnijih domova, pomno odabranih u suradnji s partnerom AD Italia. Italija je nezaustavljiva sila, što se vidi kroz kreativnost njenih iznimnih pojedinaca te u skrivenim, rijetko viđenim kutcima njenih jedinstvenih mjesta i gradova. U sklopu ovog projekta, AD Italia vodi marku Alfa Romeo na putovanje, smatrajući njene automobile iskonskim umjetničkim djelima i krajnjim izričajem talijanske ljepote. Stil govori svojim jedinstvenim jezikom, baš kao i boje – kao strateška, istaknuta značajka na našim automobilima pored njihove estetike. To je bila i ključna motivacija pri odabiru lokacija rabljenih za projekt. A to je i jedan od mnogih razloga zbog kojeg Alfa Romeo ostaje bezvremenska talijanska ikona. Osim toga, kampanja se odnosi i na iznimno aktualnu temu s hash tagom #ostanidoma, uz dozu elegancije i ironije, što nam je sad potrebnije no ikad.