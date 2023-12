Zbog učestalih padalina, tijekom zimskog perioda dosta često koristimo brisače, a mišljenja smo kako je teško utvrditi jesu li ispravne metlice brisača bitnije tijekom ljetnih ili pak zimskih mjeseci

Već smo debelo zakoračili u prosinac, a zadnje su dane obilježile padaline. Dojam je kao da je kišnih dana više nego inače, no to je nešto što s čime se bave meteorolozi. Iz kuta nas vozača prosinac važno je pripremiti svoje vozilo za zimske uvjete. Temperature se kreću oko ništice, pa je bitno što prije svom metalnom ljubimcu podariti zimsku obuću, osobito ako se voziti u krajevim gdje su niske temperature svakodnevica.

Slično je i s tekućinom za pranje stakala. Ako već niste ulili zimsku verziju, napravit to što prije. Jasno, razlog je otpornost na smrzavanje. Ljetna tekućina tijekom zime može dovesti do problema. Naime, ljetna je tekućina obogaćena sastavima koja lakše uklanjaju više ostataka letećih insekata. Zimska je pak prilagođena niskim temperaturama. Korištenje ljetne tekućine može dovesti do smrzavanja u samom spremniku, a time se riskira njegovo puknuće. Isto tako, može se smrznuti i u crijevima do pumpice, kao i u samoj pumpici, i tako je oštetiti. Ako se ne smrzne do tada, postoji mogućnost da se ljetna tekućina smrzne kad dođe u doticaj sa staklenom površinom. Tad nastaju problemi koji rapidno smanjuje sigurnost vožnje.

Strugalica je za skidanje leda

U slučaju da dođe do tog neželjenog smrzavanja stakla ili ste pak lijeni, odnosno nemate strugalicu za čišćenje stakala, mnogi zaleđeno staklo čiste putem brisača. Pale brisače i zadaju im zadatak za koji nisu osmišljeni. Takvo korištenje brisača na zaleđenim staklima, znači i znatno oštećenje metlica brisača. Kasnije će takve metlice brisača ostavljati neželjene tragove te više neće u potpunosti očistiti vjetrobransko staklo. Zato – to nemojte raditi!

Svaki dio vozila ima svoj vijek trajanja, a mnogo puta se životni vijek pojedinog dijela može produljiti pravilnim korištenjem.

Vjerujemo kako ste se mnogo puta našli u situaciji gdje se raspravlja koje su metlice brisača bolje ili lošije. Tako je mnogo onih vozača koji tvrde kako su one prve metlice brisača koje dođu s novim automobilom bile mnogo bolje od bilo kojih naknadno korištenih. Ima u tome nešto, ali hajde da objasnim i što je bitno znati.

Dobro znamo kako su danas automobili iznimno sofisticirani pa je za mnoge stvari potreban odlazak mehaničaru. I dalje sami možemo promijeniti (na većini automobila) metlice brisača, nadoliti tekućinu za pranje stakala te nadopuniti zrak u gumama. Odete li u servis na izmjenu metlica brisača, oni će u pravilu ugraditi ono što imaju u svom asortimanu originalnih rezervnih dijelova.

Novo je novo

Radite li to sami, preporuka je uputiti se kod nekog od trgovca automobilskih dijelova i tamo odabrati model namijenjen vašem vozilu. Mnogo je vozača koji kažu kako im ‘zamjenske’ metlice iz postprodaje nisu izdržale kao one prve koje su došle s novim vozilom. Naravno, mislim tu i na metlice koje budu i potpuno istog modela kao što su bile na novom vozilu.

Važno je znati kako proizvođač automobila nije i proizvođač pojedinih dijelova vozila. Malo je dijelova koji samostalno proizvode, a metlice brisača svakako nisu jedan od njih. Tako ih naručuju od nekog specijaliziranog proizvođača. U pravilu, on ih proizvodi za pojedinog proizvođača automobila, ali ih nudi i kao vlastiti proizvod. To su metlice koje se kupuju kod specijaliziranih trgovaca autodijelova, a bez obzira radi li se o modelima Boscha, Valea, Densa…

Zašto su onda one prve bile bolje? Nije stvar u tome da su bile bolje ili slabije kvalitete. Razlog je nešto drukčiji. Naime, kad iz salona automobila izvezete metalnog ljubimca on je novi u svakom pogledu. Od kotača, motora, upravljača, akumulatora pa tako i stakala, kao i metlica brisača.

Kad je riječ o novim dijelovima, oni su svi napravljeni prema istim standardima, kao i oni ‘zamjenski’. Bitno je znat da su svi oni NOVI. U tom slučaju njihova funkcionalnost je na 100 posto. Nakon godina korištenja svaki dio tog vozila ‘plaća’ danak vremena. Neke promjene odmah su nam vidljive golim okom, dok za neke trebamo ipak i pomoć alata i strojeva kako bi to ustvrdili. Tako je i sa staklenim površinama.

I staklo se troši

Naime, pokušajte zamisliti kolika količina samo sitne prašine se tijekom godina korištenja zalijepi za to staklo. Svako korištenje metlica brisača na tom staklu ostavlja i tragove te prašine. Tragovi koji nisu vidljivi ljudskom oku, no jesu metlicama brisača. Stoga te ‘zamjenske’ metlice brisača već u startu nemaju istu situaciju – prolaze preko već korištenog stakla, s vidljivim i nevidljivim tragovima. Pored toga, njima ne upravlja niti novi motor brisača već onaj koji tu zadaću obavlja već nekoliko godina.

Tu je najveća razlika. Za stakla svi misle kako su uvijek savršeno glatka, no i ona su kao i plastični ili metalni dijelovi podložna habanju. Da bi i one zamjenske metlice brisača, kao i one koje vam prodaju u ovlaštenom servisu imala dulji vijek trajanja preporuka je barem jednom godišnje ispolirati to vjetrobransko staklo. Time će se u dobroj mjeri ukloniti i brojna ‘na oko’ nevidljiva prašina, odnosno nečistoća. Isto tako, u dobroj ćete mjeri vratiti veći dio početnog sjaja te staklene površine.

Imamo još nekoliko korisnih savjeta: imajte obzira prema korištenju brisača te njima ne pokušavate očistiti staklo od mraza ili leda; vozite li dok pada snijeg, preporuka je zaustaviti se svako malo i ukloniti nakupine snijega s rubova vjetrobranskog stakla.

Naravno, snijeg je pametno ukloniti i s haube da ne doleti na staklo. Kad strugalicom uklonite led, pametno je staklo prebrisati i suhom krpom, kako bi bili sigurni da ste uklonili sav led. Isto tako, ima li na staklu nekih oštećenja, sanirajte ih što prije. Na taj način će i vaši zamjenski brisači raditi skoro “poput novih”.