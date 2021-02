Volkswagen ustvari nije najtraženija marka u Hrvatskoj - to je Škoda koja je lani imala 9,34% bolji rezultat od VW-a!

Od 36.084 novih osobnih automobila koji su tijekom 2020. godine u unesenih u Hrvatsku, njih 8866, odnosno 24,57% samo nekoliko dana nakon toga napustilo je našu zemlju

O katastrofalnim podacima prodaje novih osobnih automobila tijekom 2020. godine pisao sam još od početka koronakrize, prije godinu dana. Taj slabiji trend prodaje automobila nastavio se i do današnjih dana, vjerojatno ćemo još morati dosta pričekati da se prodaja vrati na staro. Vjerujemo kako mnogi znaju kako je tijekom protekle godine, prema podacima agencije Promocija plus, u Hrvatskoj registrirano tek 36.084 novih osobnih automobila, odnosno 43% manje nego tijekom 2019. godine.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Zadnjih godina, ustvari od kako smo postali dio Europske unije, i kod nas se, kao što je to već dugi niz godina i u recimo Sloveniji, popularan trend reizvoza vozila. Znači, nakon što domaći zastupnici pojedinih marki, unesu nove automobile od samih proizvođača u Hrvatsku i registriraju ih na hrvatske registracije. Time ulaze u statistiku novih registriranih vozila u Hrvatsku, a čime se dobiva dojam dobre prodaje, odnosno povoljnih rezultata. Zatim nakon nekoliko dana odjave registraciju, dobivaju povrat dijela sredstava, pakiraju vozila na kamione ili vlakove, i oni nakon toga odlaze put neke druge države, u pravilu Zapadne Europe. Znači rade iznos, odnosno izvoz, ovisno o tome idu li ti automobili u neku od zemalja Europske unije ili izvan nje.

Slabo komunicirani rezultati

S obzirom na to da je to segment poslovanja koji se vrlo slabo komunicira, i mnogi o njemu ne pričaju s prevelikim oduševljenjem, u ušima domaćih kupaca u pravilu ostaju informacije koje se objavljuju jednom mjesečno, a odnose se na prodaju novih vozila. Time se ustvari dobiva umjetna slika domaćeg tržišta novih vozila, jer mnogi smatraju kako su to vozila koja su tu kako bi doprinijela pomlađivanju domaćeg voznog parka. Nažalost, u dobroj mjeri nisu.

Tako vam vrlo zorno mogu pokazati samo na jednom primjeru kako to izgleda. Recimo, početkom veljače bilo je mnogo natpisa kako je Fiat 500 najprodavaniji automobil u Hrvatskoj tijekom siječnja. Model 500 ubilježio je 152 registracije, od ukupno 246 Fiata. Cijele protekle godine u Hrvatskoj je registrirano 1108 Fiata, od čega model 500 u 683 primjerka. Zvuči jako dobro. No, prema podacima agencije Promocija plus o reizvozu vozila iz Hrvatske, čak 697 modela 500 napustilo je Hrvatsku, odnosno ukupno 1245 Fiata. Znači više je Fiata protekle godine izašlo iz Hrvatske nego li ih je ušlo u Hrvatsku.

Ukupno je tijekom 2020. godine iz Hrvatske izašlo 8865 novih osobnih automobila. To znači da je čak 24,57% od brojke unesenih, i izneseno iz Hrvatske. Pogledamo li kakva je situacija bila godinu dana ranije, vidimo da je udio iznesenih bio još veći, čak 30,96%. Doduše, tad je unos bio 62.938 novih osobnih vozila, a iznesenih je bilo 19.488 primjeraka. I tada je vodeći bio Volkswagen uz iznesenih 2680 vozila, odnosno 13,75% svih iznesenih vozila. Iduće tri pozicije razlikovale su se u malo primjeraka. Tako je Fiat bio drugi uz 2185 vozila, Opel je bio treći uz 2111 vozila, dok je četvrti bio Renault uz 2103 primjerka.

Jedan Lamborghini unesen, jedan iznesen

Protekle je godine vodeću poziciju zadržao Volkswagen, inače već deset godina najprodavanija marka automobila u Hrvatskoj. Tijekom 2020. godine iznijeli su 2061 automobil, a što je čak 23,25% svih novih automobila koji su lani napustili Hrvatsku. Drugu poziciju drži već spomenuti Fiat, dok je treće pozicija pripala Škodi uz 951 primjerak. Slijedi Renault uz 813 primjeraka, pa Seat uz 756 te još jedini koji je iznio više od 500 vozila Opel, i to sa 694 automobila. Ukupno su lani iz Hrvatske izneseni modeli 34 različite marke.

Osim već spomenutog Fiata koji je imao negativnu bilancu to se desilo i Maseratiju. Jedan je primjerak unesen, a dva iznesena. Lani je u registriran i jedan Lamborghini, ali je isto tako jedan i iznesen iz Hrvatske. Negativne bilance su moguće jer se dio vozila prenosi iz godine prije. Tako je recimo Fiat tijekom siječnja 2020. godine registrirao 164 vozila, a iz Hrvatske iznio čak 413 vozila.

Pored Fiata i Maseratija još je šest marki koje su iznijele više od trećine vozila koje su unesle. Tako je od 360 unesenih Jeepova lani ostalo u HR tek njih 43, odnosno 11,94%. Od 39 Alfi Romeo, ostalo je njih tek 12, odnosno 30,77%. Znači lani je tek jedan primjerak prodan mjesečno. Seat je imao 1162 registracije novih osobnih automobila, a iznijeli su njih 756, odnosno više od 65%. Kod vodeće marke, Volkswagena je od 5638 registriranih novih primjeraka ostalo njih 3577 odnosno 63,45%.

Slična je situacija i kod Forda, ali uz daleko manje vozila ukupno. Naime, od ukupno unesenih 500 vozila, ostalo je njih 319, odnosno 63,8%. Smart je lani unio 23 vozila, a iznio njih 8, pa znači da je 65,22% ostalo u Hrvatskoj. Vrlo blizu takvom udjelu je i Jaguar kojem je od 62 unesena ostalo njih 42, odnosno 67,74%.

Kad od svih unesenih u Hrvatsku oduzmemo one koji su lani izneseni iz Hrvatske mijenja se slika na samom vrhu, kod vodeće pozicije. Naime, kad Volkswagenu maknemo vozila koja je izneseno, ispada da je u Hrvatskoj ostalo 3577 vozila. Drugoplasirana Škoda je pak od 4862 unesenih vozila iznijela njih 951, pa ispada da ih je u Hrvatskoj ostalo 3911. Znači, ustvari najprodavanija marka tijekom 2020. godine u Hrvatskoj ustvari nije bio Volkswagen već Škoda! Volkswagen je imao više od 9% slabiji rezultat!

Škoda Octavia je i dalje najtraženiji model

Izuzmemo li vrlo rijetke marke koje su u Hrvatsku lani unesene u manje od 5 primjeraka, tek je pet marki koje su iznijele manje od 3% svih unesenih modela. Tako je Volvo od 355 unesenih, iznio njih tek 3. Suzuki je pak od unesenih 1851 vozila, iznio njih 27, dok je Nissan od 763 unesenih iznio njih 15. Kia je od 1819 unesenih iznijela njih 48, dok je Mazda od 644 unesena iznijela njih 19.

Na primjeru Fiata spominjao sam koliko je izvezeno modela 500, u nastavku donosim podatke o najtraženijim modelima koji su protekle godine napustili Hrvatsku. Vodeću poziciju ima VW Polo uz 733 primjerka. Drugi je Fiat 500 uz 697 primjeraka, a slijedi ga Škoda Octavia uz 611 jedinica. Još jedan Fiat je na četvrtom mjestu uz 443 primjerka – Panda. Peta je pozicija pripala Renault Cliju uz 379 primjeraka, a 23 manje bilježi Opel Corsa. Volkswagen Touran je iznesen u 341 primjerku, Seat Ibiza u 324, a VW Golf u 322.

Redom dalje idu: Renault Captur 298, VW Tiguan 240, Dacia Duster 224, Jeep Renegade 198, VW T-Cross 171, Citroen C3 169, Dacia Sandero i Opel Crossland X po 165, jedan manje Seat Leon, 134 Seat Arona te 131 Škoda Scala.

Bez obzira što je na vodećoj poziciji najiznešenijeg modela, Škoda Octavia je i dalje najtraženiji model u Hrvatskoj uz 1792 primjerka. Drugu je pak poziciju izgubio Volkswagen Polo koji je ustvari imao 539 registracija i prepustio je Renault Cliju uz 867 primjeraka. Treća je pozicija pripala modelu Dacia Sandero uz 843 vozila.

Sve u svemu brojke nam pokazuju kako je od ukupno 36.084 novih osobnih automobila koji su tijekom 2020. godine u uneseni u Hrvatsku, nakon reizvoza ostalo njih 27.219. Uzmemo li u obzir da je godinu ranije, tijekom 2019. godine registrirano njih 62.938 vozila, odnosno nakon reizvoza njih 19.488 ostalo ih je 43.450. Znači, realno gledajući pad prodaje protekle godine bio je sa 43.450 na 27.219 vozila, odnosno 37,36%.