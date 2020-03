Izostanak Salona automobila u Ženevi pokrenut će lavinu većih promjena u svijet automobila, te uobičajene načine komunikacije, a čemu smo već svjedoci

Već i vrapci na grani znaju kako koronavirus, za kojeg kod mnogih Hrvata ne postoji niti trunka bojazni, remeti svakodnevne živote svih nas. Iako je to (za sada) u nešto manjoj mjeri, posljedice bi se mogle osjećati i mjesecima…

Kako? Osim izolacija koje nekima padaju nešto teže, veliki je to udarac i za brojne privrede, ne samo hrvatske ili europske, već i svjetske. Otkazuju se brojna događanja, konferencije, edukacije, gdje trpe brojne turističke agencije, avioprijevoznici, hoteli, restorani, a pored toga i brojne su tvornice zaustavile svoje proizvodnje. U današnje vrijeme kad mnogi proizvođači/trgovci ne žele raspolagati ogromnim skladištima prepunim brojne robe, već pokušavaju što bolje optimizirati logistiku, sukladno potrebama, te naručivati ono što im treba, a ne ‘lagerirati’ robu koji će negdje kasnije, tko zna kada, možda prodati, odnosno plasirati dalje. Zaustavljanje proizvodnje nekog od proizvođača dijela konačnog proizvoda samo će izazivati lančane reakcije, a koje će se pored koronavirusa širiti na sve veći broj tržišta svijeta.

Geneva International Motor Show

No, sve to, moglo bi na neki način obilježiti i većim promjenama u, do sada uobičajenom, načinu poslovanja. Jedan od primjera svakako pronalazimo i u autoindustriji. Još je proteklog tjedna, zbog koronavirusa, otkazan Salon automobila u Ženevi, iako su mnogi proizvođači, odnosno izlagači potrošili mnogo vremena, ali naravno i novaca, ne bi li to utorka ujutro, prvog dana predviđenog Geneva International Motor Showa za novinare, sve ‘upicanili’.

Otkazivanje održavanja jedne od najznačajnijih automobilskih priredbi u čitavoj godini, mnoge je izlagače ostavilo na cjedilu, a s obzirom na to da se nisu pripremali u tom smjeru, nisu javnost mogli otkriti svoje adute koje su pripremili za ženevski salon. Oni ipak spremniji, a koji su od početka računali na veću publiku, ‘samo su’ napravili neke korekcije. Naime, bez obzira na to što su vrata izložbenog prostora Palexpo centra ostala zatvorena za novinare, zahvaljujući virtualnom svijetu, broji su noviteti ipak na neki način doživjeli svoju premijeru, doduše, bez žive publike, već pred samo virtualnom.

Uzmemo li u obzir činjenicu da je protekle godine završio ugovor njemačke automobilske udruge Verband der Automobilindustrie (VDA) s Messe Frankfurt, vlasnikom velesajamskog prostora, te se još uvijek ne zna gdje će se održati priredba zakazana za jesen 2021. (u konkurenciji su Berlin, Hamburg i München), kao i da je prošlojesenska priredba imala manji broj izlagača, ali posjetitelja, upitna je sudbina ovakvih priredbi. Vidljivo je to i našem Zagreb Auto Showu koji ove godine neće zaživjeti. Znači li to sve i da je publika ‘željna’ nekih promjena? Znači li to da će se i premijere automobila održavati samo virtualno? Znači li to da će se drastično smanjiti broj novinara koji će imati priliku isprobati nova vozila prije nego stignu u prodaju? Znači li to da je kritika ili pohvala nebitna? Znači li to da će kupci kupovati vozila iz svog doma, preko računala ili pametnog telefona, a da ga prije toga nikada nisu vidjeli, niti probali sjesti u isti?

Sve su to pitanja na koja već u nekoj mjeri imamo i odgovore. Pokazuje nam to na svom primjeru i jedan od svakako najpoznatijih proizvođača automobila, američki Tesla. Naime, želite li vi, ovdje u Hrvatskoj kupiti svoj primjerak nekog od Tesla modela, to je moguće samo online. Virtualno. Nema niti jednog salona bliže od talijanske Padove ili austrijskog Graza, a lani je u Hrvatskoj registrirano 29 novih Tesla vozila, godinu ranije njih šest. Stiglo je lani i deset rabljenih Tesli, a godinu ranije tek jedna manje… Najistočniji Tesla salon je Beču. Nema ih niti u Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Rusiji…

Zanimljive premijere

Znamo li pored toga i kako mlađe generacije sve manje interesiraju vozila, kao i upravljanje istima ili pak posjedovanje istih, već im je draže koristiti nove i modernije, urbanije načine prijevoza, kad ih netko drugi vozi, kao i na sve popularnije car sharing tvrtke u vlasništvu samih proizvođača automobila, izgleda da im nije niti u cilju trošiti mnogo novaca u promociju kao do sada. Mnogo proizvođače automobila pored toga očekuju i velike kazne zbog nezadovoljavanja razine emisije ispušnih plinova, kao i velike investicije u proizvodnju električnih automobila, pa ne ostavljamo nebitnim scenario rapidnog rezanja ovakvih troškova, a što bi u konačnici moglo rezultirati i nešto povoljnijim cijenama konačnih proizvoda, s obzirom na to da znamo kako se još uvijek rijetki odlučuju na kupnju električnih automobila zbog manjeg dosega i većih cijena samog vozila u odnosu na vozila s pogonom na motor s unutarnjim izgaranjem.

No, hajdemo mi napraviti kraći rezime onih modela koji su ipak, na ovaj ili onaj način imali svoju premijeru unatoč otkazivanju Geneva International Motor Showa u Švicarskoj.

Audi A3

Kompaktna klasa svakom je proizvođaču od velikog značaja, pa makar bila riječ o nekom od premium marki. Nova, četvrtka generacija Audijevog modela A3 sada može u borbu za svoj dio tržišnog kolača koji bi trebao preuzeti, domaćim, njemačkim rivalima poput BMW-ove serije 1 ili pak Mercedesove A-klase. Dizajnerska evolucija nešto je na što smo navikli kad je riječ o brojnim modelima Volkswagen grupacije, pa se to isto sada nastavlja i kod modela A3.

Naravno, i dalje je postignut sportski dojam vozila, a što je odlika svih modela okrunjenih logotipom s četiri povezana kruga. Digitalizacija i moderne tehnologije na raspolaganju su vozaču, kao i odabir dvolitrenih dizelaša ili 1,5-litrenih benzinaca posljednje generacije.

Alfa Romeo GTA

Talijani su majstori dizajna, što im nitko ne može osporiti, a što su sada ponovno dokazali GTA i GTAm verzijama Alfe Romeo Giulie. Automobil kao da je nabijen testosteronom, a sve u čast proslave 110 godina obljetnice poznate marke sportskih automobila.

Ispod poklopca motora krije se 2,9-litreni biturbo V6 motor koji sada razvija 540 konjskih snaga, a da bi se postigle što bolje vozne karakteristike, talijanski su se inženjeri potrudili reducirati masu vozila za čak 100 kilograma. To je i jedan od razloga postizanja ubrzanja s mjesta do brzine od 100 km/h u svega 3,9 sekundi.

Predviđena je proizvodnja limitirane serije od svega 500 primjeraka, a treba imati na umu da se GTAm može pohvaliti novim ovjesom te 50 mm širim tragom kotača, a kako bi se dobilo još bolje prianjanje uz podlogu. Isto tako u stražnji karbonski difuzor ugrađen je titanski Akrapovičev ispuh, dok je cijelo vozilo postavljeno na 20-inčne aluminijske naplatke s centralnim vijkom.

GTAm verzija nema panele na vratima, koristi sportska sjedala s H-pojasevima, a dodatna sigurnost za vozača i suvozača je ugrađen središnji sigurnosni kavez, roll bar.

Porsche 911 Turbo S

Mark Webber bio je zadužen za premijeru Porscheovog modela 911 Turbo S. Isključivo uz pomoć PDK 8-stupanjskog mjenjača snaga 3,8-litrenog TwinTurbo motora od 650 KS i čak 800 Nm najvećeg okretnog momenta prenosi se kotače. Znači ima 70 KS i 50 Nm više od prethodnika, a što mu osigurava ubrzanje s mjesta do brzine od 100 km/h za svega 2,7 sekundi, uz maksimalnu brzina od 330 km/h!

Dolazi na 20-inčnim kotačima na prednjoj osovini, s gumama 235/35 R20 te 21-inčnim straga, a na koje su montirane gume dimenzija 315/30 R21. Važno je i spomenuti kako će u narednih pet godina oko 50 posto Porsche modela imati električni ili hibridni pogon. U putničkoj kabini pažnju plijene sportska sjedala po uzoru na legendarni Porsche 930 od prije pedesetak godina. Pored coupe izdanja, nova Turbo S verzija odmah je pripremljena i za Cabrio izvedbu.

Dacia Spring

Da elektrifikaciju očekujemo u povoljnijim pakiranjima, svakako znaju u Renaultovoj rumunjskoj diviziji. Stoga je Dacia pripremila konceptni model Spring, a koji bi u tijelo gradskog SUV modela trebao osiguravati električni domet od 200 kilometara, dakako po povoljnijoj cijeni. Novi se, serijski model na osnovi ovog koncepta očekuje već tijekom naredne, 2021. godine.

BMW i4

O Mercedesovom obnavljanju kompletne palete modela iz proizvodne linije E-klase već smo pisali, bavarski se rival oslonio na konceptni i4. Dobro znamo kako BMW kaska po pitanju elektrifikacije, a brojke od 530 KS snažnom elektro pogonu s dosegom od čak 600 km djeluju dosta optimistično.

Škoda Octavia RS iV

RS izdanja Škodinih modela vrlo su popularna roba na mnogim zapadnoeuropskim tržištima. Svima kupcima željnim snažnih performansi Škoda je osigurala u novoj Octaviji RS koja je u nazivu dobila i jedan dodatak – iV. Nova dva slova označavaju ‘intelligent vehicle’, odnosno plug-in izdanje. Naime, RS verzija popularnog Škoda modela koristi simbiozu 1,4-litrenog TSI turbobenzinca od 150 KS te trofaznog sinkronog elektromotora od 85 kW i to smještenog izravno u 6-stupanjski automatski mjenjač. To znači da je vozaču na raspolaganju snaga od 245 KS i još impresivnijih 400 Nm okretnog momenta.

Uz 13 kWh baterije smještene u podnicu vozila ovaj bi hibrid trebao imati doseg isključivo na struju od 60 kilometara. Upravo su te baterije razlog i smanjenja obujma prtljažnog prostora i za više od 20%, odnosno na 450 litara kod limuzine i 490 kod karavana.

Bentley Mullinner Bacalar

Bentley ja marka vozila koja se u mnogim zemljama vrlo rijetko susreće, a tako će biti i s njihovim modelom Mullinner Bacalar. Pored činjenice kako je riječ o vozilu koje stoji više od 1,7 milijuna eura, valja imati na umu i kako je proizvođač predvidio proizvodnju u vrlo limitiranoj seriji od svega dvanaest primjeraka. Za pokretanje ovog ekskluzivnog roadstera, čija se snaga uz 8-stupanjski automatski mjenjač prenosi na sve kotača, zadužen je vrlo poznati 6-litreni twin-turbo W12 benzinski motor od 659 KS te izvrsnih 900 Nm okretnog momenta.

Cupra Formentor

Prvi samostalno razvijen model marke Cupra nosi ime Formentor, a riječ je o crossoveru duljine 445, širokom 183,9 te visokom 151,1 centimetar. Postavljen je na 19-colne naplatke, a na početku su predviđene dvije pogonske verzije – plug-in hibrid s 245 KS (spominjan maloprije kod modela Škoda Octavia RS iV), te 2,0-litreni turbobenzinac od 310 KS i 400 Nm čija se snaga, odnosno moment prenosi na sva četiri kotača. Krajem godine očekuju se i prvi primjerci za prve kupce.

Volkswagen ID.4

Volkswagen je uz Golfa 8 u benzinskom GTI izdanju s 245 KS, dizelskom GTD-u s 200 KS i plug-in hibridnom GTE-u s 245 KS, pripremio i prvo prikazivanje proširenja ID obitelji. Ime ID.4 odnosi se na kompaktni SUV model VW-a, a koji bi trebao osigurati domet od 500-tinjak kilometara. Znamo da se ID linija modela odnosi na električna vozila, a nakon modela ID.3, ovaj drugi predstavnik prvo bi trebao zaživjeti s pogonom na prednju osovinu, a kasnije i na sva četiri kotača. U serijsku bi proizvodnju mogao već u drugoj polovici ove godine.

Hyundai Prophecy

Hyundai je pripremio električni koncept Prophecy, a koji podiže Hyundaijev dizajnerski smjer Sensuous Sportiness na višu razinu. Nadalje, proširuje Hyundaijevu viziju Optimistične budućnosti koja se temelji na boljoj emocionalnoj povezanosti između ljudi i automobila, a ime Prophecy (proročanstvo) odražava svrhu koncepta, jer označava svijetlu budućnost dviju stvari – Hyundaijev dizajn i inovativna rješenja mobilnosti za korisnike električnih vozila u budućnosti.

Prophecy donosi siluetu savršenih proporcija koja je inspirirana aerodinamičnim dizajnom. Upotrebom produženog međuosovinskog razmaka i kraćeg prevjesa, dizajneri su postigli savršen automobilski oblik zahvaljujući novoj EV arhitekturi te svježim i čistim površinama u kombinaciji s estetskim skladom i funkcionalnošću.

Unutrašnjost koncepta Prophecy naglašava prednosti uporabe rastegnute kabine EV platforme. Umjesto konvencionalnog automobilskog interijera, kupcima toplu dobrodošlicu u automobil pruža profinjen i udoban lifestyle prostor, a koristi i tehnologiju autonomne vožnje. Sukladno tome, umjesto upravljača tu je joystick (komandna palica) koja pruža potpuno novo, ali poznato i intuitivno iskustvo vožnje. Koristeći dvije komandne palice, jednu na središnjoj konzoli i drugu na oblozi vrata, vozači mogu upravljati vozilom iz udobnog položaja. Osim toga, vozači imaju pristup širokom izboru funkcija koje se mogu odabrati pomoću tipki integriranih na komandnoj palici. U konačnici, ovakvo sučelje povećava sigurnost putnika.