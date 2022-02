U sedam godina vozni park je porastao za 350 tisuća vozila, odnosno 24,22%

Ukupna starost kompletnog voznog parka još nam je i gora te iznosi 14,34 godine. Poražavajući su podaci da od gotovo 1,8 milijuna automobila njih više od 1,2 milijuna je staro 10 i više godina

Hrvatska je zemlja apsurda. Nažalost, pokazuje se to i dokazuje iz dana u dan. Krajem protekle godine stigli su i podaci popisa stanovništva koji jasno pokazuju kako nam država odumire, kako imamo sve manje stanovnika. Prvi rezultati popisa stanovništva tako govore da nas je manje od 3,9 milijuna. Deset godina ranije bilo nas je gotovo 400 tisuća više.

No, izgleda ili da smo postali daleko bogatiji ili smo previše sentimentalni. Naime, podaci Centra za vozila Hrvatske (CVH), a koji provode tehničke preglede vozila registriranih u Hrvatskoj govore da je vozila iz godinu u godinu sve više. Tako najsvježiji podaci koji uključuju 2021. godinu govore kako je u Hrvatskoj registrirano 2,437.190 vozila. To je za gotovo 82 tisuće vozila više u odnosu na godinu lani, odnosno čak 537.756 vozila više nego 2014. godine. Nažalost, nemamo podatak od prije deset godina, kada bi te razlike bile još drastičnije.

Manje stanovnika, više vozila

U tih sedam godina najveće količinsko povećanje desilo se u kategoriji osobnih automobila. Oni su porasli sa 1,444.480 na 1,794.352. Znači, sada imamo gotovo 350 tisuća, odnosno 24,22% više osobnih automobila na cesti. Negativne razlike zabilježene su u tek tri kategorije vozila. Jedno vozilo manje, točnije njih 4464 zabilježeno je u kategoriji autobusa težih od 5 tona.

Tek 37 manje imamo lakih četverocikala, točnije njih 320, a gotovo 19% smanjio se broj mopeda. Sa 87.651 primjerka na njih 68.707. To i nije za čuditi jer povećale i postrožile su se norme koje ta vozila moja zadovoljavati, pa ih više nije moguće kupiti u supermarketima uz dvije kile riže i litru ulja. Povećala se cijena novih mopeda, a oni koju su prije desetak i više godina masovno kupovani jednostavno su nestali iz upotrebe jer ih je teško i neisplativo popravljati.

Te, 2014. godine prosječna starost voznog parka bila je 13,07 godina, a osobnih automobila 12,14 godina. Danas je slika otužnija. Prosječna starost kompletnog voznog parka porasla je na 14,34 godine, dok su osobna vozila prešla granicu od ‘nesretnih’ 13 godina. Točnije, 13,04 godine prosječno su stara osobna vozila. CVH vozila stavlja u četiri dobne skupine – od godinu, dvije do pet godina, šest do devet te 10 i više godina. Poražavajuće je što upravo ova posljednje navedena skupina sve brojnija. Tijekom 2014. godine tu je bilo nešto više od 1,18 milijuna vozila, odnosno 62,09% svih vozila, dok je sada tu više od 1,65 milijuna vozila odnosno 67,73%. Jasan pokazatelj da na prometnicama imamo sve više starih i nesigurnijih vozila.

Tek dvije kategorije vozila su nam mlađe od deset godina, iako su brojčano one gotovo zanemarive. To su nam mopedi s tri kotača koji imaju prosječnu starost od 4,83 godine, te ih ima svega 201 registriran. Uz 1963 registracije nešto više su zastupljeni četverocikli koji su u prosjeku stari 8,69 godina.

Trebamo hitno pomlađivanje!

Nasuprot njima, najstarija su pak vozila iz kategorije L4, a odnose se na motocikle s bočnom prikolicom. Njihova je prosječna starost 54.74 godina, ali ih ima te 69 na našim prometnicama. Ta starost ne čudi s obzirom na to da je danas gotovo pa nemoguće pronaći novi motocikl s bočnom prikolicom. Gotovo 31 godinu u prosijeku su stare i prikolice iz kategorije od 3,5 do 10 tona. Njih je na prometnicama 12.814. Stariji od njih su još tek traktori koji imaju prosjek 31,82 godine. Ima ih 133.564.

Osim traktora i već spomenutih prikolica, pod hitno bi trebali pomladiti i prikolice do 750 kilograma, odnosno one do 3,5 tone, kao i teretna vozila od 3,5 do 12 tona. Njihova prosječna starost je od 18,27 do 19,39 godina.

Manjak novih vozila koji imamo zadnjih nekoliko godina uskoro će dovesti do još drastičnijeg porasta kompletnog voznog parka. Nasuprot tome, bojimo se kako će se i dalje nastaviti pad broja stanovništva, kako zbog negativnog prirasta tako i zbog iseljavanja. Krajnje je vrijeme da se nešto promijeni…