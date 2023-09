Održano je preko 300 svjetskih premijera i to od 740 izlagača. Sve te novitete pratilo je više od 3700 akreditiranih novinara iz čitavog svijeta. Tjedan dana oči brojne javnosti bile su uprte u München, ali ne zbog popularne zabavne priredbe Oktoberfest

Prvi dan početka nove školske godine u Hrvatskoj bio je i prvi dan međunarodne priredbe IAA Mobility 2023. Zaljubljenici u svijet automobila dobro su upoznati kako to znači da su mnogi veliki igrači iz auto industrije bili u središtu Bavarske. Iako se organizatori razbacuju brojkama od preko 300 svjetskih premijera, odnosno više od 3700 akreditiranih novinara, treba imati na umu da to ne znači više od tri stotine novih automobila. Premijere su ove, ali i prije dvije godine, kada je održan prvi IAA Mobility (tijekom korone) sadržavale vrlo širok spektar premijera. Dio njih odnosio se i na same automobile. One serijske, ali i brojne koncepte.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Isto tako, ovaj sajam više nije samo sajam automobila već kompletne mobilnosti, pa se niti ne može uspoređivati s priredbama koje su se do tada održavale u Frankfurtu. Na to su utjecala imala brojna zbivanja, poput rata u Ukrajini, kao i odluke zakonodavca koji propisuje sve strože ekološke norme. No, i te norme su nešto što je vrlo diskutabilno i ponekad teško ostvarivo. Kako to mnogo puta biva – odluke su tu da se njima prilagođavano ili da se iste krše. Poznato je kako je bila odluka o zabrani prodaje vozila pokretana motorom na fosilna goriva do 2035. godine, a posljedice takvih odluka, odnosno njihovo provođenje tek će se vidjeti.

Neizvjesnot je sve veća

Naime, zadnje se vrijeme sve više govori o tome kako bi se ipak mogli dozvoliti i klasični motori kakve sada poznajemo. Razlika bi pak bila u pogonskom gorivu. Ne bi se koristila sadašnja goriva, već e-goriva. Znači, ipak ćemo trebati pričekati kako bi vidjeli što nas čeka.

Što su nam pripremili na IAA Mobilityju u Münchenu? Ustvari ništa spektakularno, ništa što bi moglo (prema trenutnoj situaciji) donijeti nekakvu revoluciju ili veliki ‘vau efekt’. Jedan od modela koji je izazvao veliku salvu komentara svakako je BMW Vision Neue Klasse. Riječ je o modelu koji je iznimno bitan za poznatu bavarsku marku. Naime, ovaj konceptni model pokazuje kako će budući, vjerojatno isključivo električni, modeli izgledati. BMW Vision modela već smo se kroz povijest nagledali, a ovaj mnogi spominju u kontekstu ‘to nije BMW’. Pitanje je koliko je tih komentatora ustvari i potencijalnih kupaca BMW-a, a čiji dizajn potpisuje tim našeg Domagoja Đukeca.

Premijer uz premijere

Održiva i digitalna mobilnosti kao besplatno iskustvo mogli su osjetiti posjetitelji u centru Münchena – IAA Mobility poslužio je kao platforma za dijalog – pored brojnih premijera i inovacija bilo je tamo i 500 govornika na IAA konferenciji. O koliko je važnom zbivanju za Njemačku, dovoljno govori informacija tko je bio na otvaranju IAA Mobilityja. Naime, njemački kancelar Olaf Scholz pridružio se predsjednici VDA Hildegard Müller, bavarskom premijeru dr. Markusu Söderu i gradonačelniku Münchena Dieteru Reiteru kako bi službeno otvorili drugo izdanje globalne platforme za mobilnost, održivost i tehnologiju.

Podsjetimo, Njemačka veliki dio svojeg gospodarskog kolača dobiva upravo iz auto industrije. Iako je Njemačka vrlo važna karika u Europskoj uniji, (za sada) se nije uspjela izboriti za manje radikalne promjene u svijetu automobila koji bi nas mogli zadesiti u narednom desetljeću. To u velikoj mjeri pogađa upravo Njemačku i njezino gospodarstvo, jer su im iznimno veliki konkurenti Kineske kompanije koje su u tom dijelu mnogo dalje stigle od brojnih europskih konkurenata. Kineska bi vozila uskoro mogla preplaviti kompletnu Europu.

Renault vjeruje u struju

Naravno, i nekoliko kineskih brendova svoje je modele izložilo u Bavarskoj, a izuzmemo li domaće, njemačke brendove oni su ustvari bili i zastupljeniji od ostalih europskih marki vozila. No, budimo iskreni, u Münchenu su svoj izložbeni prostor imali brojni dobavljači automobilske industrije, a čije se komponente već dugi niz godina ugrađuju u brojne automobile. Oni su ti koji rade na razvoju brojne nove tehnologije koje će se tek u budućnosti koristiti u svijetu automobila. Bilo da je riječ o tehnološkim tvrtkama ili pak poznatim proizvođačima automobilskih dijelova poput ZF-a, Schaefflera, Boscha, Densa…

Maloprije spomenuta francuska kompanije prikazala je novi generaciju električnog Scenica, a koji se naslanja na već dobro znani Megane E-Tech Electric. Spomenuli smo kako je električni Megane jedan od najiskoristivijih električnih automobila, a vjerujemo kako će to biti i s modelom Scenic.

Još jedan novitet prikazao je Renault. Riječ je o Grand izdanju modela Kangoo. Ono sada ima sedam sjedala, a novost je i što će pored klasičnih motora na fosilna goriva imati i E-Tech izdanje. Ono će rabiti 45 kWh litij-ionsku bateriju, a koja bi trebala biti dostatna za doseg od 265 kilometara. Nije mnogo, no prema Renaultovim planovima ovako opremljen Kangoo Grand E.Tech trebao bi zadovoljiti potrebe najvećeg dijela kupaca za dnevne potrebe. Uz 10 minuta punjenja na DC punjaču od 80 kW trebao bi dobiti doseg za 80 kilometara.

GTI oznaka ne odlazi u zaborav

Volkswagen dobro zna koliko je moćna oznaka GTI. To je iskoristio kako bi prikazao model ID. GTI Concept, a koji se dimenzijama smješta između Pola, odnosno Golfa – dva modela koja su imala iznimni uspjeh svojih GTI verzija. Prema svemu sudeći mogla bi to biti sportska izvedba modela ID. 2all koji se očekuje već kroz malo više od godinu dana.

BMW je pored modela Vision Neue Klasse prikazao i plug-in hibridne varijante nove serije 5. Novi BMW i7 Protection pak predstavlja prvo potpuno električno zaštitno vozilo u segmentu luksuznih limuzina. Možda je ovo budući model koji će koristiti i naši političari.

BMW-ova britanska marka MINI najavila je potpunu elektrifikaciju. To se na početku odnosi na modele Cooper i Countryman, a ubrzo bi trebalo značiti i prelazak na struju ostalih modela. U skladu s time MINI tvornica u Oxford prelazi na električnu energiju. Ulaganje od čak 600 milijuna funti za proizvodnju potpuno električnog MINI-ja u Velikoj Britaniji transformirat će tvornicu u potpuno električnu proizvodnu lokaciju od 2030. godine. Proizvodnja dva nova elektrificirana modela – Cooper s 3 vrata i kompaktnog crossovera Aceman – počet će u Ujedinjenom Kraljevstvu 2026. godine. BMW Motorrad prikazao je CE 02, za koji tvrde da nije niti e-skuter niti e-motocikl već eParkourer, model za mlade i to u gradovima i urbanim područjima.

Mercedes je prikazao koncept CLA klase. Riječ je potpuno novom električnom modelu, a koji je nastao na MMA platformi. Kompaktni model rabio 800 V arhitekturu, a što znači da se ovaj model može nadopuniti za dodatnih 400 km dometa u samo 15 minuta. Koristi novorazvijenu bateriju bi trebala nuditi autonomiju i do 750 km. Postavljen je na 21-colne kotače, a navodno bi novi model trebao imati karavansko odnosno SUV izdanje.

I serijski modeli…

Premijeru je imao i jedan serijski model Mercedes-Benza. Riječ je o E-klasi All-Terrain. 4Matic pogonom na sva četiri kotača kao standardnom opremom, povećanim razmakom od tla putem Airmatic zračnog ovjesa (također standardno) i programom terenske vožnje, nova E-klasa All-Terrain olakšava rad na laganom terenu, poput zemljanih cesta, na svojim većim kotačima.

Nekoć u ‘istom košu’ kao Mercedes-Benz, odnosno isključivo pod Daimlerom, dok danas ipak u nešto drukčijim odnosima snaga, marka Smart prikazala je model #3 SUV. Smart je danas zajednička marka kineske Geely kompanije, te Mercedes-Benza. Ovaj SUV coupe namjerava se boriti za svoj dio kolača u premium segmentu električnih vozila. Povodom 25 godina marke u pomoć je priskočio i Brabus koji je pripremio dotjerano izdanje od 422 KS, kojem treba tek 3,7 sekundi da s mjesta stigne do brzine od 100 km/h.

Slabi nastup Stellantis grupe

Opel je bio jedini predstavnik Stellantis grupacije na izložbi u Münchenu. Njihov najznačajniji izložak svakako je bio konceptni Experimental. Naravno, tu su i dva serijski električna modela. Poboljšanja je doživjela Corsa Electric, a po prvi puta prikazana je i Astra Electric i to u Sports Tourer, odnosno karavanskom izdanju.

Porsche je imao najimpozantnije izlaganje. Izgradili su masivni vanjski izložbeni prostor u obliku 911-ice te izložili mješavinu modernih i klasičnih vozila. Cjelokupno prezentacijsko područje pokrivalo je 1000 kvadratnih metara. Priredili su i ‘kutija za fotografije’ koja je omogućila posjetiteljima da se slikaju s divovskim modelom 911. Ili, ako više volite fizičku fotografiju, Porsche je imao hostese koje su polaroidom fotografirale goste.

MG Motor koji zadnje vrijeme radi snažan proboj i na hrvatskom tržištu, kao i u zemljama okruženja u Bavarskoj je prikazao nekoliko modela. Tako je europsku premijeru imao model Cyberster. Pored njega našli su se i MG4 Electric Xpower (435 KS) te Marvel R Electric Performance. Cyberster je cabrio dvosjed koji pokazuje koliko emotivan može biti potpuno električni roadster. Riječ je o prvom MG roadsteru od 1990-ih.

Unutrašnjost Audija Q6

Fokus Audijevih aktivnosti za novinare bio je na revolucionarnom kokpitu i unutrašnjosti modela Q6 e-trona uključujući potpuno novi zaslon i koncept upravljanja. Audijev prvi potpuno električni model temeljen na Premium Platform Electric (PPE) pojavio se kao dio Group Media Nighta za početak sajma. Na prostoru Open Space, koji je bio otvoren za javnost, Audi je predstavio svoju EV flotu i električni konceptni automobil Audi activesphere concept. Premijeru je imao i dotjerani Q8.

Kineski Leapmotor planira vrlo brzo krenuti s prodajom svojih modela na europskom tlu. Prvi model koji bi mogao biti raspoloživ je C10. Riječ je o SUV modelu koji bi već tijekom iduće godine mogao biti dostupan u Njemačkoj. ‘Svi naredni proizvodi Leapmotora bit će dizajnirani i razvijeni s globalnim načinom razmišljanja te će se pridržavati globalnih standarda’, rekao je CEO Leapmotora Zhu Jiangming u Münchenu.

Još jedan kineski proizvođač automobila bio je u Bavarskoj – BYD. Ovu marku podržava Warren Buffett, a proteklog su tjedna lansirali svoju električnu limuzinu Seal za Europu. Riječ je o modelu koji bi se u nekim zemljama trebao nuditi po početnoj cijeni od 44.900 eura. Prema informacijama koje dopiru iz kompanije BYD ovaj bi model trebao imati domet do 570 s jednim punjenjem. BYD je jedan od najvećih kineskih proizvođača električnih automobila, a koji se zadnje vrijeme vrlo agresivno širi u inozemstvo.

A gdje smo sutra?!

Sve u svemu, mnogo se u Münchenu govorilo o budućnosti, o mobilnosti uz određenu dozu premijera novih modela i tehnologije. Da smo smatrali kako njemačko tržište zaslužuje bogatiju ponudu izlagača serijskih automobila, svakako jesmo. No, treba imati na umu kako je riječ o velikom trošku za svakog izlagača, ali i njihovoj ‘borbi’ gdje će strateški izlagati, a gdje ne. Ne više kao prije nekoliko godina da idu svuda. Hoće li, odnosno u kojoj mjeri će zaživjeti električni automobili teško je prognozirati, pogotovo kada su automobili i dalje mnogo, mnogo preskupi…