Ponedjeljak i utorak u smjeru graničnog prijelaza Bregana znači veliku količinu teretnih vozila koji se zaustavljaju na zaustavnoj traci, na dijelovima namijenjenim isključivanju i uključivanju vozila na autocestu, a nerijetko i na desnoj prometnoj traci

‘Kruh sa sedam kora’ uzrečica je kad mnogi pokušavaju opisati vrlo teška zanimanja, a jedno od njih svakako je i vozač teretnog vozila u međunarodnom prometu. Neprestano, višednevno izbivanje iz topline vlastitog doma, spavanje u teretnom vozilu, obavljanje higijene i nužde na svakakvim mjestima, te stalni ‘kao pas na cesti’ boravak na prometnicama na raznoraznim dijelovima svijeta, u najkraćim je crtama opis radnog okruženja svakog vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu. Naravno, u slučaju da je riječ o poslodavcu koji ne vodi nimalo računa o svojim djelatnicima, naveli bi još i često kršenje prometnih propisa vezanih uz dozvoljeno vrijeme rada, odnosno vožnje, prekoračenje dozvoljene brzine kretanja…

Nakon što smo to utvrdili možemo se prebaciti na ono bitno za ovu priču. To su gužve koje se stvaraju ispred graničnog prijelaza Bregana, što je vrlo izraženo tijekom ponedjeljka i utorka, u vrijeme kad slovenski djelatnici nakon vikenda odmora počnu raditi. Nije gužva sama po sebi problem, jer nažalost svjesni smo toga da ponekad gužve mora biti, no situacije koje se početkom tjedna dešavaju i nekoliko kilometara prije samog graničnog prijelaza tempirana su bomba koja bi svakog treba mogla eksplodirati. U takvim slučajevima tražit će se trenutnog krivca, a ne onog tko je dozvolio da do toga i dođe.

Stoga, apeliramo na Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i Hrvatske autoceste, pod kojima je upravljanje autoceste A3 da čim prije nešto poduzmu. Znači, već mjesecima se dešavaju ovakve gužve, gdje kamioni satima stoje zaustavljeni na zaustavnoj traci i čekaju svoj trenutak za prelazak granice sa Slovenijom, odnosno ulazak u Schengen zonu. I dok čekaju zaustavljeni na toj zaustavnoj traci, obavezno zatvaraju i ulazak odnosno izlazak s odmorišta Gradna, svega 2-3 kilometra prije graničnog prijelaza, kao i traku za silazak onosno ulazak automobila na čvorištu Bobovica. To je zadnjih desetak dana još daleko opterećenije čvorište znamo li da je silazak, odnosno ulazak s autoceste A3 zatvoren u Svetoj Nedjelji zbog izgradnje kružnog toka.

Što ta dostavna vozila na trakama za ulazak, odnosno silazak automobila s autoceste znače u praksi? Znače da vozači automobila moraju u desnoj traci drastično usporiti, ponekad i na manje od 40 km/h, a u mnogim slučajevima i zaustaviti se, ne bi li se uspjeli progurati između kamiona te nastaviti dalje vožnju lokalnim cestama. Pored toga, ima slučajeva kada se u desnoj prometnoj traci zaustave i kamioni, a u lijevoj automobili voze i više od 100 km/h. U tim slučajevima nikako ne možemo pričati o sigurnosti vožnje, kako vozača i putnika u osobnim automobilima, onih koji nastavljaju svoje putovanje, tako i vozača kamiona koji čekaju svoj red za prelazak granice.

Isto tako, ima vozača kamiona koji prestignu kolonu zaustavljenih dostavnih vozila, siđu na izlasku Bobovica, nakon nekoliko kilometara se okrenu te vrate na isto čvorište u smjeru Bregane i time prestignu desetine kamiona. Naravno, izazivaju dodatni gnjev i guranje vozača koji neprekidno stoje u koloni i čekaju svoj red.

Situacija od jučer (utorak, 1. listopada) koju možete vidjeti u videu prikazuje i vozača kamiona koji se zaustavio u desnoj prometnoj traci, i nakon toga vozio u nazad, a ne bi li se ubacio na kraj reda. Pored toga, vozač prilikom zaustavljanja nije uključio sve pokazivače smjera, a na priključnom vozilu ne radi svijetlo za vožnju u nazad! Ovo pokazuje pogibeljnu situaciju za sve sudionike u prometu koji su se u tom trenutku našli na ovom dijelu autoceste A3, a što je nažalost, vrlo česta pojava u prvoj polovici tjedna.

Nadalje, da ne spominjemo i vozače kamiona koji izlaze iz svojih vozila dok zaustavljeni čekaju u nepreglednoj koloni. Zamislite da se desnom prometnom trakom vozi neko kombi vozilo, a iza njega osobni automobil, a vozač kamiona se u tom trenutku spušta iz svog kamiona. Slučajno mu se posklizne i padne na asfalt, a što više neće biti na traci za zaustavljanje, već na desnoj prometnoj traci. Vozač kombi vozila ga možda još i uoči te naglim pokretom upravljača ga i izbjegne, a s obzirom na kudikamo manje vidno polje to neće napraviti i vozač osobnog automobila koje vozi iza kombi vozila. Tragedija!

Stoga, molimo sve one koji se mogu, odnosno trebaju uključiti u rješavanje ovog prometnog problema, neka to učine čim prije, dok se još nije desila tragedija i najcrniji scenarij. Smatramo da bi se kažnjavanjem vozača kamiona koji zakrče trake za silazak/ulazak vozila s autoceste moglo uvesti reda, a što znamo da rade slovenski kolege. Pored toga vjerujemo da bi neprestan nadzor cestarske službe Hrvatskih autocesta isto trebao sudjelovati u tome da do takvih situacija ne dođe, i da bude više reda u tim kolonama.