Imate li staru, papirnatu vozačku dozvolu, morat ćete ju zamijeniti u narednih manje od deset godina. Nakon toga vrijediti će samo dozvole koje izgledaju poput osobne iskaznice

Od svih dokumenata koje posjedujemo kao građani Republike Hrvatske, vozačka dozvola je prije deset godina prošla najveću promjenu. Točnije, od 1. srpnja 2013. godine više ne moramo imati onu staru papirnatu vozačku dozvolu koja je nerijetko bila podložna gužvanju ili oštećivanju. Pored toga, bila je i prilično nepraktična za nošenje u novčaniku. Od sredine 2013. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova počelo izdavati novu vozačku dozvolu u obliku i dimenzijama plastične kreditne kartice. Ona ima i bolja sigurnosna obilježja, odnosno vrlo je slična tada već odavno aktualnoj osobnoj iskaznici.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Ako još uvijek imate važeću staru, papirnatu vozačku dozvolu, ne brinite. Staru ‘rozu’ dozvolu ne morate mijenjati, barem ne još neko vrijeme. Naime, stare vozačke dozvole, izdane do 1. srpnja 2013. godine, vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine, kada će ih biti potrebno zamijeniti novima. Znači, sve papirnate vozačke dozvole trebale bi završiti svoju karijeru do početka 2033. godine.

Još davno prije ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, točnije 2004., valjanost vozačkih dozvola prestala je vrijediti do 65. godine života vozača. Tada je skraćena na 10 godina. To pravilo vrijedi i danas. Vozačke dozvole građana izdane u Republici Hrvatskoj vrijede 10 godina, jednako kao i u brojnim drugim zemljama Europske Unije. Tu mislimo na Belgiju, Bugarsku, Češku, Estoniju, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Nizozemsku, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju, Španjolsku i Švedsku. Iznimke su Austrija, Cipar, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Njemačka, Poljska, Slovačka koje svojim građanima vozačke dozvole izdaju na 15 godina.