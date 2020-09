Golf Alltrack je ustvari samostalan model, a kojeg karakteriziraju optička off road obilježja kao i 4Motion pogon na sva četiri kotača koji ima mogućnost vuči prikolicu do težine od 2000 kg

Volkswagen nastavlja s proširenjem palete izvedbi nove, osme generacije popularnog Golfa. Nakon hatchbacka, hibrida i sportskog GTI izdanja, sada je na red stiglo karavansko Variant izdanje, a na osnovu kojeg je pripremljen i Alltrack. Doduše, u službenim materijalima VW spominje kako je riječ o još uvijek studijskim izdanjima ‘korak do serije’, te kako je riječ o modelima koji još nije u prodaji, no pretprodaja modela Golf Variant u Njemačkoj započinje dana, 10. rujna, a u Hrvatskoj ga očekujemo početkom 2021. godine.

Novo izdanje kompaktnog karavana izvedeno je prostranije, dinamičnije i digitalnije no ikad prije. Njegove nove značajke su veća ponuda prostora, opsežna serijska oprema te novi pogonski sustavi s djelomično hibridnom tehnologijom i tehnologijom dvostrukog doziranja. Istovremeno debi slavi novi Golf Alltrack kao Golf Variant s pogonom na sve kotače i jedinstvenim genima SUV vozila.

Golf Variant je od 1993. godine sastavni dio ponude proizvoda linije Golf, a koji je do sada prodan u oko tri milijuna primjeraka. Ovo je ustvari šesta generacija karavana, znamo li da prve dvije generacije Golfa nisu imala ovu obiteljsku varijantu. Svi su se temeljili na platformi verzije hatchback dotične generacije modela Golf. Trenutačno se modeli za globalne potrebe proizvode na lokaciji u Wolfsburgu.

Rukovoditelj prodaje Jürgen Stackmann kaže: ‘Kao kompaktno prostorno čudo Golf Variant od svojeg je debija u 1993. godini oduševio više od tri milijuna kupaca. Najnovija generacija privlači lijepim dizajnom, a zahvaljujući najnaprednijem cockpitu u ovom segmentu vozila čini golem korak naprijed u smjeru digitalizacije. Također, dodatne bodove osvaja učinkovitim pogonskim sustavima, najvišim stupnjem sigurnosti i znatno većom ponudom prostora – što ga čini savršenim obiteljskim automobilom. A tko voli izraženije sportske karakteristike, njemu će novi Golf Alltrack odmah prirasti srcu. Kao crossover modela Golf Variant i SUV vozila zahvaljujući pogonu na sve kotače nudi savršenu kombinaciju prostora, inovacije te užitka i izvan asfaltiranih cesta.’

Atraktivan vanjski dizajn

Vanjski dizajn novog modela Golf Variant jasniji je i dinamičniji u usporedbi s prethodnim modelom. U prednjem se dijelu očituje povezanost s novim modelom Golfa. Također, Variant pokazuje svoju tipičnu samostalnost s krovnim dijelom koji je u stražnjem dijelu izveden niže te stražnjim staklom koje je ukošeno kao kod coupé modela.

Nova generacija modela Variant dugačka je 4633 mm (duža je za 66 mm u usporedbi s prethodnim modelom). Njegov međuosovinski razmak sada iznosi 2680 mm, a što je povećanje za 50 mm u odnosu na karavanskog Golfa sedme generacije. Ovim se povećanjem proporcije nanovo konfiguriraju, a Golf Variant doima se dužim i nižim. Glavna svjetla i stražnja svjetla uvijek su izvedena u LED tehnologiji.

Prostrana unutrašnjost

U novom modelu Golf Variant može se udobno smjestiti pet putnika jer od povećanog međuosovinskog razmaka gotovo u potpunosti profitira unutrašnjost vozila. Dužina unutrašnjosti povećala se za 48 mm i iznosi 1798 mm. Budući da se time prostor za koljena povećao za točno 48 mm, povećanje prostora posebno će osjetiti putnici na stražnjim sjedalima. Svoju će prtljagu putnici moći prevoziti u prtljažniku zavidnog obujma. Kada je natovaren do gornjeg ruba naslona stražnjih sjedala, na raspolaganju je prostor za pohranu od 611 litara (6 litara više u usporedbi s modelom Golf Variant 7). Kada je natovaren do visine krova i do naslona prednjih sjedala s integriranom pregradnom mrežom za prtljagu, kapacitet se povećava na 1642 litre (22 litre više). Ako su kupcu obje ruke pune vrećica iz kupovine ili prtljage, opcijski dostupni električni stražnji poklopac alternativno se može otvoriti pomoću virtualne papučice – pokretom noge ispred stražnjeg branika modela Golf Variant.

Novi pogonski sustavi nude najviši stupanj učinkovitosti. Primjer sustava eTSI s 48-V tehnologijom i 7-stupanjskim DSG mjenjačem: 48-V starter generator s remenom, 48-V litij-ionska baterija i TSI motor ovdje čine novi djelomično hibridni pogon. U prednosti novog sustava eTSI ubrajaju se znatne uštede u pogledu potrošnje jer će Golf Variant, kada god to bude moguće, isključiti sustav benzinskog izravnog ubrizgavanja s turbopunjačem i ‘jedriti’ bez lokalnih emisija štetnih tvari. Svi pogonski sustavi eTSI stoga su serijski povezani s DSG automatiziranim 7-stupanjskim mjenjačem s dvije spojke DSG, a bez kojeg neprimjetna promjena između faze ‘jedrenja’ i TSI pogona ne bi bila moguća. Ovaj 7-stupanjski DSG mjenjač k tomu mijenja stupnjeve prijenosa vrlo ekonomično te time štedi i energiju.

Dodatno su raspoloživi inovativni TDI motori s takozvanim sustavom dvostrukog doziranja Twindosing – sustav dvostrukog ubrizgavanja AdBlue sredstva s dva SCR katalizatora (Selective Catalytic Reduction, selektivna katalitička redukcija). Time se primjetno smanjuju emisije dušikovih oksida (NOx), a zahvaljujući njemu ubuduće raspoloživi TDI ubrajat će se među najčišće i najštedljivije dizelske motore na svijetu.

Nove linije opreme

Volkswagen nanovo konfigurira matricu opreme modela Golf Variant, uz tri razine opreme – Life, Style i R-Line. U proširenu serijsku opremu već se kod osnovnog modela ubrajaju značajke poput potpore zadržavanja vozila na voznom traku Lane Assist, sustava nadzora okoline Front Assist s City funkcijom kočenja u nuždi i sustavom prepoznavanja pješaka, nove potpore za skretanje, elektroničke blokade diferencijala XDS, lokalnog upozorenja na opasnosti Car2X, sustava pokretanja Keyless Start i automatskog uključivanja svjetala za vožnju. U unutrašnjosti vozila serijski se nalaze: Digital Cockpit Pro (digitalni instrumenti), online infotainment sustav Composition s 8,25-inčnim dodirnim zaslonom, online usluge i funkcije We Connect i We Connect Plus, višenamjensko kolo upravljača, Air Care Climatronic automatski klima-uređaj i Bluetooth sučelje za telefon.

Samostalni model

Uz novi Golf Variant na tržište se uvodi i druga generacija modela Golf Alltrack. Kao takozvani crossover modela Golf Variant iz svijeta SUV vozila, novi Golf Alltrack serijski raspolaže stalnim pogonom na sve kotače (4Motion), većim razmakom od tla, optikom vozila za sve terene uključujući specifične branike te individualiziranom unutrašnjošću. Zahvaljujući svojoj opremi pokazivat će svoje svestrane talente i izvan asfaltiranih cesta te će oduševljavati zahvaljujući pogonu na sve kotače kao vučno vozilo s opterećenjem prikolice do 2000 kg.

Golf Alltrack tehnički odgovara Variantu, a uz digitalizirani cockpit opcijski dio njegove opreme mogu biti sustavi potpora kao što je Travel Assist (vožnja uz potporu do 210 km/h) i nova IQ.Light – Matrix LED glavna svjetla.