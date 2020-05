Njemački Federalni sud donio je presudu u prvom pojedinačnom slučaju u aferi “Dieselgate”. U ovoj je parnici vlasnik Volkswagen Sharana tražio odštetu u visini pune prodajne cijene automobila jer je otkriveno da je VW koncern varao na ekotestovima i tako doveo kupce u zabludu. Federalni sud dao je za pravo tužitelju Herbertu Gilbertu i naredio Volkswagenu plaćanje odštete.

Ona će biti u visini pune cijene vozila koju je Gilbert platio, umanjena za trošak korištenja vozila izračunat na temelju prevaljenih kilometara. Umjesto punog iznosa od 31.500 eura, tužitelj će dobiti odštetu u iznosu od 25.600 eura, uvećanom za kamate, a Gilbert će morati automobil vratiti kompaniji.

BREAKING: Germany's top court has ruled against Volkswagen in '#dieselgate' compensation scandal. This could open the door to several thousand other claims from customershttps://t.co/WLm7GcNTNO

