Zračni jastuci svakako mogu spriječiti ozljede prilikom automobilskih nesreća. To im je uostalom i namjena i mnogi od nas su to iskusili iz prve ruke. Opet s druge strane radi se o jednoj vrsti eksplozivne naprave i svakako se mora postaviti pitanje mogu li i na koji način biti štetni. Na to nas upućuje i skandal vezan uz proizvođača Takata, a posebno se to pitanje nameće danas kada zračnih jastuka u automobilima ima više no ikada do sada.

Američki IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) je proveo studiju učinkovitosti zračnih jastuka za koljena. Proučeno je 400 testnih frontalnih sudara te podaci iz 14 država SAD-a na način da su uspoređene ozljede u vozilima opremljenim sa zračnim jastucima s onima bez zračnih jastuka. Zaključak? Zračni jastuci za koljena i nisu pretjerano korisni, odnosno pružaju malu korist vozaču i suvozaču.

Testiranja s lutkama su pokazala kako zračni jastuci za koljena imaju mali učinak na mogućnost smanjenja ili povećanja rizika od nastanka ozljede u tzv. djelomičnom preklapanju pri frontalnom sudaru. S druge strane, u situaciji tzv. malog preklapanja na strani vozača zračni jastuk za koljena čak mogu povećati rizik od ozljeda potkoljenice. Vrijedi reći i da s druge strane smanjuju gibanje tijela pa smanjuju mogućnost ozljede glave i prsnog koša.

Nadalje, studija IIHS-a je obuhvatila podatke iz sudara u 14 država SAD-a i došli su do zaključka da zračni jastuci za koljena smanjuju ukupnu razinu rizika za nastanak ozljede sa 7,9 u situaciji kada ga nije bilo na 7,4% u situaciji kada je bio ugrađen u vozilo. Drugim riječima, to nije dovoljno da bi poboljšanje bilo statistički značajno.

U IIHS-u kažu da postoje druga, konstrukcijska, dizajnerska i ina rješenja koja mogu povećati razinu zaštite od ozljeda nogu i stopala, a za što je inače namijenjen zračni jastuk. U IIHS-u tvrde da ta rješenja mogu biti barem jednako učinkovita, ako ne i učinkovitija od zračnih jastuka za koljena.

IIHS kaže da mnogi proizvođači automobila ugrađuju zračne jastuke za koljena kako bi prošli savezne sigurnosne testove u kojima se koriste nevezane lutke. Oni sugeriraju povećanu mogućnost da su zračni jastuci za koljena učinkovitiji u sprječavanju ozljeda kod onih koji ne koriste sigurnosne pojaseve, ali IIHS studija nije posebno istraživala sudare u kojima ljudi nisu koristili sigurnosne pojaseve pa to ne mogu potvrditi.