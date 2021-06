Sletite li u narednih pola godine u Bolognu, vaš bi zrakoplov od piste do terminala mogao odvesti posebno priređeni Lamborghini Huracán Evo

Zračna luka Guglielmo Marconi u talijanskoj Bologni već neko vrijeme surađuje s Lamborghinijem, koji im posuđuje automobile za vrlo atraktivno iskustvo praćenja zrakoplova po pisti i stazama za rulanje. Ove godine obnovili su suradnju, pa je tako aerodrom dobio novi “Follow me” automobil – posebno obojani i prilagođeni Lamborghini Huracán Evo.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

On će tamo biti korišten za prepraćanje aviona od piste preko staza za rulanje do stajanke sve do 7. siječnja sljedeće godine. Kad je riječ o preradama, ovaj Huracán Evo dobio je posebnu livreju koja je kombinacija mat zelene boje s narančastim detaljima. Ona bi trebala podsjećati na klasična vozila koja se kreću u manevarskim područjima zračnih luka.

Povrh toga, na krov je postavljeno bljeskajuće svjetlo s LED zaslonom na kojem se ispisuju “Follow me” i druge potrebne poruke. U unutrašnjost vjerojatno najbržeg ovakvog vozila u svijetu ugrađen je i radio sustav za komunikaciju s kontrolom leta.

Ostatak Lamborghinija je standardan. Pokreće ga 5,2-litreni V10 motor najviše snage 631 KS te sa 600 Nm okretnog momenta. Spojen je sa 7-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom, te opremljen pogonom na sva četiri kotača. Od 0 do 100 km/h ovaj model ubrzava za 2,9 sekundi, a najviša mu je brzina 325 km/h. Šteta da mu sva ta snaga vjerojatno neće trebati u zadacima koje će narednih mjeseci obavljati na bolonjskoj pisti.