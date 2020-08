Ruski gradski električni automobil Zero Emission Terra Transport Asset (ZETTA) trebao bi koštati tek nešto malo više od 5 tisuća eura, težit će malo više od pola tone, a trebao bi s jednim punjenjem baterija prelaziti 200-tinjak kilometara

Ruska kompanija Russian Engineering and Manufacturing Сompany (REMC) najavila je da će do kraja ove godine početi proizvoditi minijaturni električni automobil ZETTA. Skraćenica dolazi od punog naziva, Zero Emission Terra Transport Asset, koja označava i kakvo će to vozilo otprilike biti – potpuno električno i bez štetnih emisija.

Najveća posebnost ZETTE, osim što će se u potpunosti proizvoditi u Rusiji, jest njegov pogon. Motori će se nalaziti unutar samih kotača i bit će neovisni, kontrolirani središnjim elektroničkim sustavom. Ovaj maleni automobil s trojim vratima i dvama sjedalima trebao bi imati bateriju kapaciteta tek 10 kWh, ali kako će mu masa (zbog aluminijske šasije) biti tek 555 kilograma, trebao bi s jednim njezinim punjenjem moći prevaliti oko 200 kilometara. Najveća snaga motora deklarirana je na 97 KS.

Rusi planiraju godišnje proizvoditi oko 15.000 primjeraka ovog gradskog mini električnog automobila, od čega dvije trećine planiraju izvoziti. Planirana prodajna cijena za sada je postavljena na 450 tisuća rubalja, odnosno oko 39.000 kuna ili nešto više od 5.000 eura.