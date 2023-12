Kineski proizvođač električnih automobila ZEEKR najavio je da će njihova nova limuzina, zamišljena kao izravan konkurent Tesli, imati LFP bateriju nove generacije i revolucionarnog dizajna

Kineska marka ZEEKR u vlasništvu je kompanije Geely (kao i Volvo), a uskoro na tržište planiraju izbaciti svoju novu limuzinu, ZEEKR 007. Taj će automobil biti konkurent Teslinim modelima, dakle luksuzan i prostran, uz velik doseg i vrhunske specifikacije, prilagođen tako zahtjevnijim kupcima. No, ono što bi trebalo donijeti pravu revoluciju jest baterija, koju planiraju ugrađivati u model s oznakom Jamesa Bonda.

“Zlatna” baterija

Iz ZEEKR-a novu vrstu baterije nazivaju “zlatnom”, a vjeruju da će postaviti nove standarde u području baterija za električna vozila. Njezin bi puni kapacitet limuzinama mogao dati i do 870 kilometara dosega, što je samo po sebi impresivno, no tu nije kraj. Baterija je izrađena na 800-voltnoj arhitekturi, može se puniti snagom do čak 500 kW, pa će tako od 10% do 80% kapaciteta moći biti napunjena za samo 15 minuta, a tim će procesom automobil dobiti čak 500 kilometara dosega.

Ovdje, napomenimo, nije riječ o standardnoj litij-ionskoj tehnologiji, već o novoj, nešto jeftinijoj LFP (lithium iron phosphate) tehnologiji. Takve baterije do sada su se rjeđe koristile u automobilima jer nude manju energetsku gustoću. ZEEKR-ovi stručnjaci navodno su riješili taj problem i povećali energetsku gustoću na razini cijelog baterijskog sklopa, korištenjem novih materijala i inovativnog dizajna ćelija. Dobili su i ukupnu iskoristivost od 83,7%, višu od one kod brojnih konkurenata, dok bi izvedba LFP baterija zimi trebala također biti bolja nego što je to kod postojećih rješenja. Uz sve to, “zlatna” je baterija i 14,8% jeftinija za proizvodnju u odnosu na klasične litij-ionske (NMC) baterije za vozila.

Kineska kompanija kaže da će baterijske sklopove iz vlastitog razvoja ugrađivati ne samo u svoje automobile, već i ostale iz Geelyjevog portfelja. Tako bismo novu generaciju LFP rješenja mogli ubuduće vidjeti u automobilima marki Geometry, Polestar, Proton, Smart, Volvo, a moguće i Lotus.