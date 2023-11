Ukupno je na listi 117 posada iz 9 zemalja. Zanimljivost je svakako prijave čak 36 suvozačica i dvije vozačice. Svečani start je u subotu 25., a brzinski ispiti kreću u 7:30 u nedjelju 26. studenog

Po broju natjecatelja ovo je najveća rally utrka u Hrvatskoj. Ujedno je ovo po međunarodnom značaju i ugledu tik do utrke Svjetskog prvenstva WRC Croatia. Stoga sve pohvale organizatoru, AKK Sveta Nedjelja, a koji i ove godine očekuje mnogo publike iz cijele Europe.

Broj trinaest za Rally Show Santa Domenica (RSSD) nije nesretan. Upravo suprotno, lista prijava za ovogodišnje izdanje RSSDa nikada nije izgledala tako brojna, kvalitetna i konkurentna. Ukupno je na listi 117 posada iz 9 zemalja. Upravo će oni za vikend juriti čuvenim makadamom Arene Savršćak. Čak 20 automobila, onih najjačih, a time i najatraktivnijih naći će se na svečanom startu u subotu 25. studenog. Dan kasnije sve se posade očekuju na startu brzinskih ispita i to već od 7:30 ujutro. Organizatori su posebno ponosni na prijave čak 36 suvozačica. One će se natjecati u kategoriji ‘Rajska co driver ladies Trophy’. Uz veliki broj suvozačica prijavljene su i dvije vozačice. Čak 11 juniora borit će se za postolje u kategoriji ‘Tokić junior Trophy.

Startni broj 1 nositi će dvostruki RSSD pobjednik Simon Wagner. Iza njega je uistinu intenzivna sezona. Treći put za redom osvojio je naslov prvaka Austrije. Imao je mnoštvo opakih nastupa na rallyima Europskog rally prvenstva. Isto tako fenomenalan nastup imao je u WRC2 kategoriji na Central Europe Rallyu koji se nedavno vozio za Svjetsko rally prvenstvo WRC.

Prekaljeni automobilistički as Niko Pulić dolazi po treći put. Upravljat će modelom Škoda Fabia R5 Evo, a na suvozačko mjesto nakon duge pauze od utrka sjesti će Tajana Koren. Dugu pauzu prekida i posada Siniša Crnojević i Martina Maretić. Riječ je o prvacima Hrvatske 2008. koji su se odlučili vratiti se na trkaće staze u atraktivnom Hyundaiju i20 R5.

Ima Mađara, Talijana…

Lista prijava puna je još poznatih s rally scene. Mađarska posada Antal Kovacs i Gergo Istovics koja već desetak godina pali i žari hrvatskim rally brzincima. Zatim, tu su i atraktivni Wolfgang Schmollgruber s Mitsubishi Coltom Proto, Sasa Olle, Aljoša Novak i mnogi drugi. Domaće boje brane Nenad Lončarić poznat po zaljubljenosti u makadam. Nadalje, tu je obitelj Ravenščak u dvije Ford Fieste Rally 3. Mnogo se očekuje i od Daniela Vojvodića. On je u dvostrukoj ulozi – vozača i organizatora. Ovog puta uz njega će na suvozačkom mjestu biti Filip Puzić u novom automobilu Suzuki Swift ZMX. Pauzu od poslovnih aktivnosti na mjestu šefa test tima u Bugatti Rimac grupi uzima Miroslav Zrnčević Mrgud. Vozit će Mitsubishi Lancer EVO IX, a nastupit će uz suprugu Miu Čarapinu.

Loris Rosati, virtuoz na tri kotača i njegov Ape Proto dočekali su dugo željeni trenutak pa će ove godine konačno juriti u konkurenciji. Natjecat će se u novoj klasi RSSD6 gdje ćemo po prvi puta na RSSD gledati i Can-Am te Garilla Rally-Raid vozila. To su moćna terenska vozila sa snažnim motorom i visokim ovjesom, namijenjena za off-road avanture. Otvaranje mogućnosti za nastup s ovim vozilima pobudilo je veliki interes. Čak 15 vozača prijavljeno je upravo u ovoj, novoj klasi.

Savršćak Arena

13. RSSD službeno počinje u subotu, 25. studenoga na šodericama Savršćaka uz službeni trening – Shakedown od 13:00 do 16:30. U 19 sati na Trgu Ante Starčevića u Svetoj Nedelji slijedi odabir startnih pozicija temeljeno na vremenima ostvarenim na treningu. Pola sata kasnije, u 19:30 je ceremonijalno otvorenje natjecanja.

U nedjelju 26. studenog već u ranim jutarnjim satima kreće vrhunska oktanska akcija na startu brzinskih ispita. Vjerujemo kako će Savršćak Arena ponovno donijeti sraz najboljih od najboljih u izazovnim RSSD uvjetima. Drugi brzinski ispit kreće u 10 sati, treći u 12:30, te posljednji u 14 sati. Podjela nagrada bit će u 17 sati.

Sve informacije o 13. RSSD-u mogu se pratiti putem službenih profila na društvenim mrežama Instagram, Tik Tok i Facebook. Za lakše snalaženje publike organizator je pripremio lako dostupne interaktivne karte. Tu su i prodajna mjesta za RSSD memorabilije uključujući legendarne RSSD hoodie majice. Upravo su one kroz godine stekle poseban status najpoželjnijeg artikla.