Jedan je Vijetnamac izradio drvenu umanjenu repliku Teslinog Cybertrucka, a uz njega dodao i dječji Cyberquad. Oba su potpuno funkcionalna i u voznom stanju

Teslin Cybertruck ovoga će tjedna napokon biti isporučen svojim prvim kupcima. Navodno će njih tek deset dobiti svoje primjerke na posebnom događaju zakazanome za 30. studenoga. No, jedan Vijetnamac nije među njima – on je svoj Cybertruck izradio vlastitim rukama, i to od metala i drva.

Pohvalio se time na svojem YouTube kanalu ND-Woodworking Art te na društvenim mrežama. Drveni Cybertruck ima metalnu konstrukciju, no većina karoserije načinjena je od drva, jednako kao i interijer, sjedala, pa i naplatci. Kamionet je nešto manji od pravoga, ali je u voznom stanju, čak ima i svijetleći logo društvene mreže X na vratima. Kao poseban dodatak, u prtljažniku je smješten maleni – također drveni – dječji Cyberquad, pa ova kombinacija nudi zabavu za cijelu obitelj.

Nakon što je utrošio 100 dana u ovaj projekt, njegov je autor preko X-a pokušao doći i do samog Elona Muska, pa je napisao da bi mu bila čast pokloniti milijarderu svoj uradak. “Ja sam strastveni kreator sadržaja s dubokom ljubavlju prema drvenim vozilima te ogromnim divljenjem prema Vama i Tesli”, napisao je i dodao: “Nadam se da ću imati čast pokloniti Vam ovaj drveni Cybertruck”. Musk je nedugo zatim i odgovorio “Naravno, cijenim to” – no, nije poznato je li zaista i prihvatio poklon.

Video o tome kako je drveni Cybertruck nastao pogledajte u nastavku.