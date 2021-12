Na YouTube kanalu Warped Perception ovih je dana glavni hit prerada Teslinog Modela S, s dodana tri mlazna motora koji izgledaju prilično atraktivno

Ima tome već više od dvije godine, otkako je Elon Musk najavio da će nova generacija Teslinog Roadstera imati “SpaceX paket opreme”, koji bi trebao uključivati mlaznice za brže ubrzanje. Prema Muskovoj ideji, trebali bi to biti maleni uređaji koji će ispaljivati mlazove komprimiranog zraka, a ne pravi raketni motori – no, netko se sada prihvatio posla i na Teslu ugradio prave raketne motore.

Njegovo ime je Matt Mikka, a on je youtuber koji vodi kanal Warped Perception. Na svojem kanalu redovit objavljuje zabavne video sadržaje vezane uz automobile i mehaniku. Ovoga puta odlučio je staviti tri raketna motora na stražnji dio Teslinog Modela S i vidjeti što će se dogoditi.

Poprilično se naradio oko tog projekta, jer su motori zahtijevali i snažni držač, potom sustav upravljanja dotokom goriva i posljedično snagom, a nadobudni inovator u kabinu je ugradio i zaslone koji prikazuju podatke o radu mlaznih motora. U konačnici na ovoj Tesli je osvanuo dodatni pogonski sustav koji troši i do 7,5 litara goriva u minuti.

Kako bi testirao svoj izum, Mikka se uputio prvo na javnu autocestu, a potom i na zatvorenu stazu za utrke ubrzanja. Vizualno atraktivne rezultate možete vidjeti na priloženom videu.

Ono što je pomalo razočaravajuće jest činjenica da ovako kompliciran i skup pogonski sustav nije ni do koljena elektromotorima. Teslin Model S, koji inače ubrzava od nule do 100 km/h za 4,3 sekunde, s ovim je pogonskim sklopom, zajedno s električnim, to ubrzanje “skinuo” tek na 3,32 sekunde. To, dakako, nije rezultat niti blizu onom koji postiže isti model u Plaid izvedbi (ispod 2 sekunde). No, Mikka već najavljuje da će pokušati test obaviti u idealnim uvjetima i tako dodatno spustiti vrijeme ubrzanja.