Nedavno premijerno predstavljeni prvi Xiaomijev električni automobil, SU7, stiže na tržište s određenim funkcijama autonomne vožnje. Jedna od impresivnijih zorno je prikazana na video snimci

Xiaomijevo prvo električno vozilo, Xiaomi SU7 je limuzina bazirana na eko tehnologijama visokih performansi, čime želi postaviti nove standarde kad je riječ o motorima, baterijama i pametnog upravljanja svim funkcijama vozila. Objavljeno je to prošloga tjedna, prilikom prve javne prezentacije novog električnog automobila iz Kine te prvoga koji će na tržište pod Xiaomijevom markom. Ovaj veliki iskorak iz industrije potrošačke elektronike u automobilsku obilježit će naredne godine poslovanja Xiaomija, jer, kako kažu, imaju za cilj postati jedan od pet najboljih svjetskih proizvođača automobila.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Osim samog vozila, istom prigodom predstavljen je i niz novih te unaprijeđenih tehnologija, na kojima se zasniva Xiaomijeva platforma za automobile – od materijala, motora, naprednih baterija pa do “digitalne kabine” i autonomne vožnje. Za potonju je bilo rečeno da će biti “najbolja na tržištu”, a sada imamo i prvi video tog njihovog sustava u akciji.

Prema snimci, koja je nedavno osvanula na YouTubeu, SU7 s vozačem stiže do ulaza u parkirnu garažu. Tamo vozač uključuje autonomno parkiranje i izlazi iz vozila, a limuzina nastavlja dalje – sama. Penje se rampama na više etaže, u jednom trenutku nailazi i na Audija A7, pa mu se sklanja s puta te nastavlja svoj put do samog krova garaže. Tamo pronalazi željeno mjesto za parkiranje, koje je djelomično blokirano (vjerojatno za potrebe snimanja demo videa), no SU7 se ipak uspijeva samostalno parkirati “u rikverc”.

Uz video ne dolazi informacija o tome je li garaža, u kojoj je sniman, ranije bila mapirana i njezin plan ubačen u računalo automobila, ili je pak SU7 sa svojim senzorima potpuno autonomno pronašao put do željenog odredišta. U svakom slučaju, demo izgleda prilično impresivno, u što se možete uvjeriti u nastavku.