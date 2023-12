Električna limuzina SU7 bit će konkurent Teslinom Modelu S, ističući veliki doseg i značajno ubrzanje kao glavne tehničke odrednice, sve upakirano u luksuznu kabinu te stilski dotjeranu vanjštinu

Kineski proizvođač mobitela i raznih elektroničkih uređaja, Xiaomi, službeno je najavio ono o čemu se govori već neko vrijeme – ulazak na tržište električnih automobila. Njihov će prvi model biti limuzina, pandan Teslinom Modelu S, a nosit će ime SU7 (SU je navodno kratica od Speed Ultra). Na prvi pogled ovaj model podsjeća na Model S, a prednjim farovima i na Porschea Taycana – automobilima s kojima se na tržištu želi izravno natjecati.

Doseg, brzina, autonomija

Otkrivene su i osnovne karakteristike, kao i prve službene fotografije produkcijskog modela, čije sklapanje je već započelo u pogonima kineskog proizvođača BAIC. SU7 bit će dostupan, za početak, u dvije varijante. One nose nazive SU7 i SU7 Max, a razlikuju se primarno po o dosegu s jednim punjenjem baterije i snazi motora. Osnovni model imat će bateriju kapaciteta 73,6 kWh, a onaj napredniji, Max, donijet će 101 kWh.

Osnovni model tako će nuditi 668 kilometara dosega (prema kineskom standardu CLTC), a SU7 Max će moći s jednim punjenjem prevaliti čak 800 kilometara, navodi Xiaomi. Tijekom 2025. godine u ponudu će biti pridodan i još moćniji model, inačica nazvana V8, koja će donijeti bateriju kapaciteta čak 150 kWh i doseg od, navodno, 1.200 kilometara.

Osim primamljivog dosega, SU7 ističe se i ubrzanjem – njegovi novi motori, razvijeni u Xiaomiju, omogućit će im da se vrte brzinom do 21.000 okretaja u minuti, snage će im biti između 299 i 374 KS, pa će SU7 Max u najsnažnijoj varijanti s dva motora imati i do 570 KS. Najviša brzina ulaznog modela bit će 210 km/h, a Maxa čak 265 km/h. Opremljenija inačica ubrzavat će od 0 do 100 km/h za samo 2,78 sekundi. Koeficijent trena (Cd) deklariran je na 0,195, bez ugrađenog lidara iznad vjetrobrana.

Kad je riječ o punjenju, 875-voltne baterije kojima Xiaomi opskrbljuje CATL, punit će se tako da za samo 5 minuta mogu primiti dovoljno energije za 220 kilometara vožnje, za 10 minuta 39 km, a za 15 minuta automobilu će se moći dodati čak 510 kilometara dosega.

Digitalizacija i HyperOS

U kabini se nalazi 16,1″ središnji zaslon s rezolucijom 3K, 7,1-ična instrumentna ploča za vozača i dva zaslona straga za putnike, koji su zapravo Xiaomijevi tableti Mi Pads. Zanimljivo, i Apple iPad je također kompatibilan u te svrhe. Navigacija se može prikazati i na head-up zaslonu.

Operativni sustav u kokpitu je HyperOS, a pokreće ga Qualcomm Snapdragon 8295. Sustav automatizirane vožnje (ADAS), Xiaomi Pilot pokreću dva Nvidia Orin-X čipa.

Xiaomi će u svoje automobile ugrađivati i napredne sustave senzora, kamera, radara i lidara, pa će oni imati sposobnost samostalnog parkiranja i ostale poluautomatizirane funkcije. S vremenom će to prerasti i u potpuno autonomnu vožnju “najbolju na tržištu”, najavljeno je. SU7 bit će dug 4,997 mm, širok 1.963 mm te visok 1.455 mm, uz međuosovinski razmak od ravno 3.000 mm. Kapacitet prtljažnika je 517, a prednjeg “frunka” 105 litara.

Na tržištu će SU7 za početak biti dostupan u tri boje – Aqua plavoj, Mineral sivoj te Verdant zelenoj. Serijska proizvodnja započinje u prvoj polovici sljedeće godine. Očekivana početna prodajna cijena u Kini je 300.000 juana, odnosno oko 38.000 eura.