U Londonu je nastala neobična snimka nesmotrenog ili jednostavno glupog vozača Teslinog Modela X koji je mislio da je dobra ideja voziti se ulicom s otvorenim "gull wing" vratima

Voziti se s otvorenim vratima automobila nije pametno, koja god i kakva god to vrata bila, i u bilo kojoj situaciji. No, posebno je glupo otvoriti gull wing vrata na Teslinom Modelu X, vrijednome oko pola milijuna kuna, i onda se tako pokušati voziti po ulicama grada s gustim prometom, kao što je London. Većini ljudi jasno je koliko je to besmisleno i potencijalno opasno, a onima kojima se ne čini tako – namijenjen je ovaj video.

Snimka je nastala prije nekoliko dana na sjeveru Londona, a prikazuje upravo vozača koji je otvorio vrata Modela X i krenuo s parkirališnog mjesta na cestu. Nije daleko dospio, pa je već nakon deset sekundi vratima zapeo za legendarni londonski double decker autobus. Koliku je štetu pritom napravio, možemo samo zamišljati.

Komentatori na Internetu istaknuli su da se vozač Tesle u ovom slučaju očito namjerno uključio u promet s podignutim vratima, jer ovi automobili (kao i valjda svi proizvedeni u zadnjih 30-ak godina) imaju prilično glasan zvuk alarma koji se pali kada se automobil počne kretati a da mu pritom nisu sva vrata propisno zatvorena.