12. srpnja 1904.

Vozač Harry Harkness pobijedio je na prvoj brdskoj utrci Mount Washington vozeći 60 KS snažan Mercedes-Benz. Tradicija penjanja na vrh Mount Washington počela je 1861. godine s kočijama. U skladu sa željama publike i javnosti za održavanjem auto utrka, posebno brdskih, lokalne vlasti su dopustile prvo "penjenje u oblake". U utrci su sudjelovali proizvođači automobila koji su htjeli pokazati svoja dostignuća i performanse automobila. The Climb to the Clouds još se uvijek održava krajem lipnja.