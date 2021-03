Švedski proizvođač objavio je svoj službeni plan elektrifikacije game koji uključuje potpuno izbacivanje iz ponude automobila s klasičnim, pa čak i hibridnim pogonom, do kraja desetljeća

Volvo Cars je u utorak službeno objavio kako ima cilj postati lider u brzorastućem segmentu električnih automobila, te kako planiraju postati proizvođač isključivo električnih automobila do 2030. godine. Do kraja desetljeća će, dakle, u potpunosti iz svoje ponude izbaciti automobile s pogonom na fosilna goriva, kao i hibride. Dio je to ambicioznog klimatskog plana Volva unutar kojeg kompanija želi postupno smanjivati svoj ukupni ugljični otisak.

Ovu su odluku, kažu, donijeli potaknuti velikim interesom za svoje elektrificirane modele posljednjih godina, te na temelju vlastitog uvjerenja kako se segment automobila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem smanjuje. Uvjereni su da profitabilni rast, na kojem se temelji uspjeh poslovanja, mogu pronaći samo u rastućem segmentu električnih automobila, ali i online prodaji.

Prvi Volvov potpuno električni model XC40 Recharge predstavljen je krajem 2019., a uskoro će ova linija biti proširena još jednim modelom. Do 2025. godine Volvo planira 50% svoje prodaje preusmjeriti na električne modele, dok bi drugu polovicu trebali činiti hibridi – kao prvi korak ka potpunoj elektrifikaciji do 2030.

Volvo XC40 Recharge

Istodobno s ovom najavom potpune elektrifikacije game, Volvo je objavio i kako će sve svoje električne automobile u budućnosti prodavati – isključivo putem Interneta. Do 2030., kada je postavljen krajnji rok za tranziciju, Volvo će ulagati značajna sredstva u online prodajne kanale. Cilj im je smanjiti kompleksnost procesa kupovine automobila te kupcima ponuditi potpuno transparentan način odabira modela i prikaza cijena.

Online podrška kupcima bit će stavljena pod kapu marke Care by Volvo, koja je do sada uključivala samo pretplate na njihove razne usluge, a u budućnosti će biti zadužena i za internetsku prodaju vozila. Dakako, online prodaja imat će i svoj offline dio, pa Volvo neće zatvarati salone. Oni će također biti dijelom iskustva koje će se nuditi kupcima kroz pokusne vožnje, servise, pomoć na cesti i slične druge usluge.