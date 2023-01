Električni SUV-i Volva, XC40 Recharge i C40 Recharge, dobili su manje, ali vozačima vrlo bitne nadogradnje karakteristika, kao i nove opcije pogonskih sustava

Električni SUV-i Volvo C40 Recharge i XC40 Recharge uveli su ovu marku u novu eru, onu u kojoj će se pod njihovom značkom prodavati samo električna vozila, najkasnije do 2030. godine. Ovi su modeli prvi unutar Volva dizajnirani samo s električnim pogonom na umu, a sada su dobili i nekoliko zanimljivih poboljšanja, koja bi mogla zainteresirati dodatnu publiku.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

U kompaniji i sami priznaju da su najčešća pitanja kupaca bila “Koliko može dosegnuti s jednim punjenjem?” i “Koliko mu treba da se napuni?”, pa su odlučili unaprijediti svoje odgovore na oba pitanja. Novi će modeli C40 Recharge i XC40 Recharge, u usporedbi s onima iz prošle modelske godine, nuditi i do 60 kilometara veći doseg, mjereno prema standardom WLTP ciklusu.

Zasluga je to novih baterijskih sustava višeg kapaciteta, koji će se po novome moći puniti još višom snagom: podržavat će istosmjerne punionice snage do 200 kW, u usporedbi s dosadašnjih 150 kW. Tako će punjenje od 10 do 80% kapaciteta trajati, u najboljem slučaju, oko 28 minuta.

Volvo XC40 Recharge

Volvo je odlučio nadograditi i pogonske sklopove ovih modela. Oni će od sada biti dostupni s dvije nove opcije pogona samo na stražnje kotače, a time će Volvo u svojoj ponudi nakon čak 25 godina imati vozila samo sa stražnjim pogonom. Prva opcija nudi jedan elektromotor s trajnim magnetima, snage 175 kW, a njegova učinkovitost povećat će doseg ovih automobila i bez povećanja kapaciteta baterije (69 kWh).

Druga opcija je veća baterija (82 kWh) s motorom snage 185 kW, također na stražnjoj osovini, čime će ovi modeli dobiti doseg od 515 km (XC40 Recharge) ili 533 km (C40 Recharge).

Volvo C40 Recharge

Varijanta s pogonom na sve kotače također je unaprijeđena, pa će nuditi elektromotor s trajnim magnetima snage 183 kW na stražnjoj, kao i asinkroni elektromotor snage 117 kW na prednjoj osovini. Uz bateriju kapaciteta 82 kWh taj će model i jednog i drugog SUV-a imati deklarirani doseg od preko 500 km.