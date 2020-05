Pandemija koronavirusa privremeno je bila zaustavila proizvodnju u Volkswagenovim tvornicama, no situacija se pomalo normalizira, pa su iz ovog koncerna potvrdili kako im planovi nisu značajno poremećeni. Najvažniji događaj za Volkswagen i sve njegove kupce, službeni početak prodaje novog potpuno električnog modela ID.3, planiran za ovo ljeto, ide za sada prema planu.

Potvrdio je to Jürgen Stackmann ovoga tjedna putem Twittera. Napisao je da će kupci koji su među prvima rezervirali svoj primjerak “električnog nasljednika Golfa”, svoj primjerak novoga modela ID.3 dobiti – 17. lipnja. Zahvalio se svim kupcima na strpljenju i najavio da svim slatkim iščekivanjima uskoro dolazi kraj.

Sweet, sweet anticipation is coming to an end! Our ID.3 1st pre-bookers can order their car from 17th June, 2020❗️

You will be contacted by your dealer shortly!

Thanks for your patience!#emobility #VWID3 #VWID @volkswagen pic.twitter.com/9lvyI9hUaR

