8. veljače 1985.

U Wappenbury Hall-u, u Engleskoj umro je u 83. godini života Sir William Lyons osnivač Jaguar Motorsa. Lyons se počeo baviti proizvodnjom prikolica za motocikle. S Williamom Walmsleyem je 1926. osnovao Swallow Sidecar and Coachbuilding Company. Svoju strast prema automobilima realizirao je izradom drvenih karoserija za Austinove automobile.Reputaciju je stekao s Austinom Swallow-om i nakon toga počinje s razvojem vlastitog automobila Standard Swallows. Godine 1934. kompanija se zove SS Cars Ltd. i realizira seriju automobila Jaguars. Nakon rata Lyons napušta ime SS zbog nacističkih asocijacija. Jaguar Cars Ltd. počinje s proizvodnjom sportskih automobila i kabrioleta, a među njima su XK 120, D Type i XK-E ili E Type.