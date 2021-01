Osnovno hibridno izdanje koje ima deklarirani električni domet do 50 kilometara, kreće od 307.989 kuna za Tiguan eHybrid Elegance te 313.225 kuna za model Tiguan eHybrid R-Line

Volkswagen nastavlja ofenzivu električne mobilnosti uvodeći električne i hibridne modele. Najnoviji model u prodaji je elektrificirana varijanta Tiguana koja u imenu ima dodatak eHybrid. Riječ je o spoju električnog motora od 85 kW (115 KS) i TSI motora od 110 kW (150 KS). Elektromotor podupire 1,4-litreni TSI motor u Hybrid modu, djelujući pritom poput dodatnog pojačivača.

Kao što je to i uobičajeno kod hibrida, baterija se tijekom usporavanja puni putem rekuperacije, pa se Tiguanom eHybrid možete se i u modu Hybrid neko vrijeme opet voziti isključivo na električni pogon, odnosno bez lokalnih emisija. Samostalno možete aktivirati GTE-Mode, a gdje električni motor i TSI motor pritom čine posebno dinamičan spoj. Oba motora zajedno razvijaju maksimalni sistemski okretni moment od 400 Nm. Plug-in hibridni pogon razvija sistemsku snagu od 180 kW (245 KS) i programiran je tako da se Tiguan eHybrid može pokrenuti u načinu E-Mode, odnosno u potpuno električnom modu, pod uvjetom da je baterija dovoljno napunjena i da je njezina temperatura iznad -10 °C.

Prema službenim podacima, dobivenim WLTP metodologijom testiranja Tiguan eHybrid može prijeći do 50 kilometara u potpuno električnom modu, a što bi mnogima trebalo biti dovoljno za većinu svakodnevnih dionica. Tako dolazimo do činjenice kad se dosljedno puni, Tiguan eHybrid se ustvari koristi kao potpuno električni automobil za većinu vožnji tijekom godine. Tek kad prelazite više od 50 kilometara na scenu stupa i benzinski motor.

Elektromotor se napaja iz litij-ionske baterije od 13 kWh smještene u podnici vozila, ispred stražnje osovine. Njeno je punjenje osim rekuperacijom moguće isključivo na izmjeničnu struju, i to pomoću običnog punjača na kućnu utičnicu s maksimalnom snagom punjenja 2,3 kW, odnosno putem wallboxa snage do 3,6 kW. Iako se to službeno nigdje na navodi, znači, u slučaju da je baterija potpuno prazna, treba mu barem tri i pol sata da se u potpunosti napuni.

Tiguan eHybrid može se već naručiti u domaćim prodajnim salonima, i to uz dvije moguće linije opreme – Elegance i R-Line. Inače je Tiguan u benzinskom, odnosno dizelskom izdanju pored osnovnog dostupan i u Life razini opreme. Najpovoljniji Elegance paket stoji 259.996 kn, a riječ je o 1,5-litrenom TSI motoru od 150 KS koji dolazi uz 7-stupanjski DSG mjenjač. Ista razina opreme uz plug-in hibridno izdanje stoji 307.989 kn.

Ovaj model, između ostalog, opremljen je Digitalnim Cockpitom (digitalni instrumenti sa specifičnim e-prikazima), sustavom 3-zonski automatski klima-uređaj Air Care Climatronic koja uključuje novu i digitaliziranu jedinicu za rukovanje. Tu je i višenamjensko kolo upravljača od kože s prekidačima za mijenjanje stupnjeva prijenosa 6-stupanjskog automatiziranog DSG mjenjača s dvije spojke, sustav ACC (automatska regulacija razmaka), sustav Front Assist (potpora kočenja u nuždi), Lane Assist (potpora zadržavanja vozila na voznom traku), pomoć pri parkiranju sprijeda i straga…

Za 313.225 kuna dobiva se još vizualno dojmljiviji R-Line model, koji za razliku od 18-colnih alu naplataka iz Elegance paketa dolazi na 19-colnim Valencia felgama. Naravno, kod oba modela tu je i široka lepeza dodatne opreme kojom je moguće dodatno individualizirati svoj primjerak hibridnog Tiguana.