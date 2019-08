Sukladno ranijim najavama Volkswagen je pred frankfurtsku premijeru predstavio cabrio izvedbu svog crossover modela T-Roc. Kada stigne na tržište T-Roc Cabriolet će biti jedini VW-ov kabriolet u doglednoj budućnosti, a riječ ja svakako o vrlo zanimljivom modelu.

Naime, VW nije samo uklonio fiksni i ugradio sklopivi platneni krov na standardni T-Roc, već je temeljito doradio konstrukciju ovoga automobila. Primjerice, međuosovinski razmak je produljen za 37 mm, a cijeli automobil je duži za 34 mm. Nadalje, dodana su razna konstrukcijska ojačanja podnice, bočnih stranica, vratiju te vjetrobranskog okvira, a sve kako bi se nadomjestio izostanak krova.

Platneni i električno sklopivi krov se može podizati, odnosno spuštati pri brzinama do 30 km/h, a za te radnje će mu biti potrebno oko 9 sekundi. Njegov mehanizam smanjuje zapreminu prtljažnika za 161 l, no za vjerovati je da to neće pretjerano smetati njegovim kupcima s obzirom da se kabriolet općenito ne kupuje radi praktičnosti i velikog prtljažnika.

T-Roc Cabriolet je biti dostupan s 1,0-litrenim 3-cilindričnim motorom snage 115 K te 1,5-litrenim 4-cilindričnim pogonskim strojem snage 150 KS. Potonji je standardno uparen sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvije spojke, a 1.0 dolazi s ručnim 6-stupanjskim prijenosom.

Nadalje, kupcima će biti dostupna dva paketa opreme Style i R-Line. Prvi će standardno uključivati 17-colne naplatke, ambijentalnu rasvjetu, a kupci će moći doplatiti i kožne presvlake interijera. R-Line dodaje svjetla za maglu, sportska sjedala, ponešto dotjerani aero paket, ovjes, upravljač i sl. Oba paketa su standardno opremljena sustavom za autonomno kočenje s prepoznavanjem pješaka, sustavom održavanja vozila u voznoj traci i sl.

Prodaja ovog automobila će krenuti u proljeće sljedeće godine, dakle pred iduću ljetnu sezonu.