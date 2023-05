Povodom 25. obljetnice lansiranja prvog Pola GTI, Volkswagen je priredio njegovo posebno izdanjes uzbudljivom sportskom opremom i u samo 2.500 primjeraka

Ljubitelji benzinskih motora u Volkswagenovom izdanju mogu se počastiti jednim novim, u današnje vrijeme prilično rijetkim, automobilom – kompanija je odlučila, naime, obilježiti 25. obljetnicu od lansiranja prvog modela Polo GTI njegovim posebnim obljetničkim izdanjem. Volkswagen Polo GTI Edition 25 stiže na tržište kao automobil kojim će marka odati počast svojem prvom Polu s ikonskom oznakom GTI, a mogao bi to lako biti i posljednji takav model bez elektrificiranog pogona.

Novi Polo GTI Edition 25 donosi bogatu sportsku opremu: sportski ovjes, elektroničko zaključavanje diferencijala, među ostalim, kao i prepoznatljive stilske detalje i 15 mm sniženu šasiju. Kad je riječ o motoru, on je snage 207 KS te nudi okretni moment od 320 Nm. To će, uz prednji pogon, malenog sportaša ubrzati od 0 do 100 km/h za 6,5 sekundi.

Od ostalih dodataka koji čine GTI prepoznatljivim, tu su crveni detalji unutrašnjosti i na karoseriji, kao i na kočionim kliještima, kromirane ispušne cijevi, posebna prednja maska te logotipi s tri kultna slova strateški smješteni kako bi ih se vidjelo sa svih strana.

Među očekivanom modernom opremom ističu se LED Matrix svjetla, sustav pomoći vozaču IQ.DRIVE s mogućnošću djelomično autonomne vožnje te 8-inčni infotainment zaslon.

Volkswagen Polo GTI Edition 25 proizvodit će se u Južnoafričkoj Republici, a knjiga narudžbi bit će otvorena 1. lipnja. U Njemačkoj će početna cijena ovog modela, koji će biti sklopljen u samo 2.500 primjeraka, biti 35.205 eura.