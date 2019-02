Nakon što je Volkswagen Kinezima tijekom prošle godine predstavio njihov novi, potom prošlog mjeseca Amerikancima njihov redizajnirani, sada smo na red stigli i mi Europljani sa svojim osvježenim modelom Passat. Službena premijera ovog automobila će biti održana početkom idućeg mjeseca na ženevskom auto salonu, a prodaja će mu započeti tijekom narednog ljeta.

Ukratko osvježeni Passat će se moći pohvaliti raznim doradama vanjskog i unutrašnjeg dizajna, modernijom i naprednijom opremom, uključujući i tehnologiju autonomnog upravljanja te novom i čišćom motorizacijom. Osvježene su dakako sve karoserijske izvedbe, limuzina i karavanski Variant te Alltrack.

Kada je riječ o dizajnu, radi se o blagoj evoluciji u odnosu na trenutni model. Bliža inspekcija otkriva nekoliko manje zamjetnih izmjena prednjeg branika, maske, opcijskih LED matrix svjetala (IQ.Light), stražnjih LED svjetala, novog stražnjeg branika, završetaka ispuha i sl. Također, kupcima će biti ponuđeno i nekoliko novih setova kotača veličine između 17 i 19 cola. Proširena je i paleta dostupnih boja pa će se tako, primjerice, ubuduće moći naručiti Lapiz plava, Sand zlatna i Bottle zelena.

Kroz veće je promjene prošao interijer. Točnije, tu su novi upravljač, dorađena ponuda presvlaka, razni ukrasni elementi i sl. Još važnije od toga je činjenica da će kupcima biti dostupna nova 11,7-inčna digitalna instrumentna ploča s većom rezolucijom prikaza i kvalitetnijom grafikom. Nadalje, osvježeni Passat je opremljen i s novim intuitivnijim infotainmentom MIB3 koji nudi mogunost upravljanja glasom te koji dolazi sa središnjim zaslonima veličine 6,5, 8, 0 i 9,2 inča. Ovaj je sustav opremljen integriranom SIM karticom kako bi bio stalno povezan s internetom i putnicima nudio mogućnost Wi-Fi hotspota.

Pod poklopcem motora će se nuditi nekoliko benzinskih i dizelskih turbo pogonskih strojeva. Benzinsku ponudu otvara 1,5-litreni TSI snage 110 kW (150 KS), a slijede ga dva 2,0-litrena TSI motora snage 140 i 200 kW (190 i 272 KS). Ljubitelji dizela će moći izabrati između četiri motora, a između ostalog tu je i novi čišći 2,0-litreni TDI Evo snage 110 kW (150 KS). Ostatak ponude čine 1.6 TDI snage 88 kW (120 KS) te 2.0 TDI u izvedbama snage 140 i 176 kW (190 i 240 KS – BiTDI).

U ponudi je dakako i Passat GTE kojeg pokreće unaprijeđeni plug-in hibridni pogonski sustav koji kombinira 1.4-litreni TSI i električni motor te posebno prilagođeni 6-stupanjski automatski mjenjač s dvije spojke. Kombinirana snaga ovog sustava iznosi 160 kW, odnosno 218 KS. Najznačajniju novost čini nova litij-ionska baterija većeg kapaciteta od 13 kWh što je dovoljno za električnu autonomiju od oko 55 km.

Kako bi išao u korak s vremenom osvježeni Passat je opremljen naprednim sustavima pomoći vozaču. Između ostalog tu su sustav upravljanja u nuždi, prilagodljivi tempomat uparen s navigacijskim sustavom koji može usporiti automobil kada prilazi zavoju te kamerama koje očitavaju prometne znakove i ograničenja brzina kako bi prilagodio brzinu vozila.

Još značajnija je ugradnja sustava Travel Assist koji zamjenjuje raniji Traffic Jam Assist. U osnovi se radi o sustavu autonomnog upravljanja druge razine, odnosno o sustavu polu-autonomnog upravljanja. Travel Assist omogućuje da vozilo samostalno upravljanja sobom do brzine od 210 km/h. Vozač mora držati ruke na upravljaču, ako to ne učini automobil će ga upozoriti na to, a ko ga ne posluša vozilo će usporiti i zaustaviti se.

Knjiga narudžbi se otvara krajem proljeća, a prve isporuke, kako smo na početku već i rekli, kreću tijekom ljeta. Cijene još uvijek nisu poznate.