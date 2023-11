Prvi električni karavan Volkswagena, nasljednik vrlo popularnog Passata karavana, u prodaju će biti pušten sljedeće godine. Sada doznajemo njegovo ime i imamo prilike vidjeti prve konture

Volkswagen je objavio prve ekskluzivne fotografije svojeg prvog električnog karavana. Doduše, one prikazuju novi “shooting brake” model oblijepljen kamuflažnim naljepnicama, ali se može vidjeti ono najvažnije, atraktivne konture buduće perjanice ponude, koja ima važan zadatak – postati dostojnim nasljednikom karavanske izvedbe Passata. Istodobno su otkrili i da će se novi model zvati ID.7 Tourer te da će na europsko tržište stići već sljedeće godine.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Ova marka ističe da su njihova vozila već 60 godina među najprodavanijim karavanima u svijetu, do sada pod oznakama Variant i Shooting Brake. Te će varijante sada ući i u potpuno električnu eru, pa će dobiti i novi naziv, Tourer. Od svojih će prethodnika naslijediti visoku aerodinamičku efikasnost, pa će ID.7 Tourer imati koeficijent otpora (C d ) od samo 0,24 (redovna verzija ID.7 tek je malo bolja, s 0,23).

Volkswagen ID.7 Tourer

U unutrašnjosti ovaj će model produžene kabine, zbog velikog osovinskog razmaka i kratkih prevjesa, nuditi još više prostora. Uz pet putnika, prtljažnik će mjeriti 545 litara, mjereno do visine stražnjih odmorišta za glavu. Kada je stražnja klupa preklopljena, prtljažni prostor raste do 1,714 litara uz mogućnost prijevoza predmeta dugih do gotovo dva metra.

ID.7 Tourer s modelom ID.7 dijeli istu MEB platformu, proizvodit će se u istoj tvornici u njemačkom Emdenu, a više tehničkih pojedinosti, kao i finalni izgled, vidjet ćemo u narednim mjesecima.