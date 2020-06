12. lipnja 1952.

Maurice Olley, chevrloletov šef inženjera završio je s razvojem svoje šasije kodnog imena Opel koja je bila u planu kao jedno od mogućih rješenja za šasiju Corvette iz 1953. Opel projekt je iniciran nakon što je GM Design Division počeo s razvojem GM-ovog novog sportskog automobila. GM-ov prototip je bio napravljen fiberglasa i sletio je sa staze tijekom testiranja, ali struktura krova nije bila oštećena. Opel projekt je napredovao, oblik je sugerirao otraga smješten motor i u cijelosti je bio od fiberglasa. Bio je to prvi auto u SAD napravljen od ovog materijala. U srpnju 1952. Corvette je dobila ime nakon dugotrajnog istraživanja engleskoga rječnika. U siječnju 1953. Corvette je predstavljena kao Dream Car na Motorama Car Show-u u New York Cityu. Prva Corvette je imala crvenu unutrašnjost i s proizvodne trake se sišla 30. lipnja 1953. Proizveden je ograničen broj primjeraka, a puna proizvodnja je počela nakon što je Ford predstavio T-Bird na New York Auto Show-u u veljači.