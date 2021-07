Nakon predstavljanja nove generacije Pola, Volkswagen predstavlja i njegovu sportsku verziju GTI – vrhunac ponude, sa snažnijim motorom, spuštenom karoserijom te dinamičnijim interijerom

Volkswagen je u travnju predstavio novu evoluciju šeste generacije modela Polo. Sada će uslijediti njegova varijanta s najizraženijim sportskim karakterom: novi Polo GTI. Nositelj legendarne kratice označava vrhunac segmenta linije Polo kada je riječ o snazi, tehnologiji i sportskom karakteru.

Snažan TSI motor i sportski vozni postroj posebno prilagođen za model Polo GTI pretvorit će ovaj bestseler u području kompaktnih, malih vozila u dinamičnog sportaša s četverim vratima, a za model Polo GTI opcijski će prvi put na raspolaganju biti i djelomično automatizirana vožnja. Brojni sustavi potpora najnovije generacije zajamčit će još viši stupanj komfora i sigurnosti za sve putnike u vozilu.

Od prvog modela GTI, koji je na tržište uveden 1976. godine, u Volkswagenu ova kratica označava zabavu tijekom vožnje u vozilima iz kompaktnog segmenta. Kratica GTI krasi modele Polo još od 1998. godine, a on je bio treći takav model VW-a, nakon Golfa i Scirocca.

Pomoć vozaču i pametna povezivost

Tehnička osnova za ovo vozilo osigurana je modularnom poprečnom platformom (MQB) na kojoj je Polo izrađen. Djelomično automatiziranu vožnju omogućava sustav IQ.DRIVE Travel Assist. Ovaj sustav može od brzine od 0 km/h sve do regulacijske granice sustava Travel Assist (210 km/h) preuzeti kontrolu nad upravljanjem, kočenjem i ubrzanjem novog modela Polo GTI.

Najsuvremeniju povezivost u novom modelu Polo GTI osiguravaju novi infotainment sustavi koji su online umreženi s najrazličitijim servisima i uslugama. Jedinica za online povezivost s integriranom eSIM karticom omogućava upotrebu online usluga značajki We Connect i We Connect Plus. Značajke kao što su prirodno upravljanje govornim naredbama, pristup uslugama streaminga i individualiziranje koje se temelji na oblaku uz “Volkswagen ID” proširuju, ovisno o razini opreme, najnoviji sustav. Integracija aplikacija moguća je i preko sustava Apple CarPlay i Android Auto, od sada i bežično.

Sportski karakter

Srž svakog vozila GTI svakako je njegov motor. Novi Polo GTI raspolaže, poput svih svojih prethodnika, pogonom na prednje kotače. Sustav izravnog ubrizgavanja benzina s turbopunjačem omogućava promjenu stupnjeva putem serijski integriranog 7-stupanjskog automatiziranog mjenjača s dvije spojke (DSG). Unatoč povećanoj snazi, motor se isitče učinkovitošću i umjerenom potrošnjom. Tomu pridonosi i mala masa praznog vozila novog modela Polo GTI.

A kao što to i priliči punokrvnom vozilu GTI marke Volkswagen, novi Polo GTI također je serijski opremljen sportskim voznim postrojem koji je posebno prilagođen za vozilo. Njime se karoserija spušta 15 mm, a on jamči i sintezu iznimne dinamike vožnje, sigurne neutralnosti i visokog stupnja komfora u vožnji, značajki koje su tipične za vozila GTI.

Novi Polo GTI sada serijski raspolaže novim IQ.LIGHT – matrix LED glavnim svjetlima te osvijetljenom poprečnom trakom na rešetci hladnjaka. Tu su i novo oblikovana LED stražnja svjetla s animiranim stop svjetlom i integriranim dinamičnim pokazivačima smjera koji protočnim kretanjem svjetla pokazuju promjenu smjera vožnje.

Novi Polo GTI bit će dostupan u pet boja: Deep crnoj s bisernim efektom, Rauch sivoj metalik, Kings crvenoj metalik, Pure bijeloj uni i Reef plavoj metalik. Posljednje tri vanjske boje po želji se mogu kombinirati s kontrastnim crnim krovom („Roof Pack”). Serijski su montirani 17″ kotači od lakog metala, a Polo GTI opcijski se također može naručiti s 18″ kotačima od lakog metala.

Crveni kontrastni šavovi neizostavan su dio unutrašnjosti. Oni ukrašavaju serijsko višenamjensko sportsko kolo upravljača, oblogu ručice mjenjača i vanjske površine sjedala.

Svi ostali tehnički detalji bit će poznati naknadno, najavljuju iz Volkswagena.