Električni kamioneti postat će dio asortimana Volkswagena kroz tri godine, kada se očekuje lansiranje Amaroka na potpuno baterijsko-električnom pogonu i na Fordovoj platformi

Najnovija varijanta Volkswagenovog kamioneta Amarok trebala bi biti predstavljena tijekom ove godine, najavio je tako Lars Krause, šef marketinga u VW-ovoj diviziji za gospodarska vozila. Ovaj će proizvođač Amaroka sklopiti u suradnji s Fordom, kroz njihov partnerski ugovor Global Alliance, kroz koji su nastale i prošle verzije Amaroka te četvrta generacija Ford Rangera.

I novi će Amatok također biti zasnovan na Fordovoj platformi, no za razliku od prethodnika, neće dolaziti samo u benzinskoj i dizelskoj varijanti, već i kao potpuno baterijsko-električni kamionet. I to je potvrdio Krause, koji kaže da bi električna varijanta Amaroka svjetlo dana trebala ugledati do 2025. godine.

Volkswagen je, inače, odlučio za ovaj kamionet preskočiti opciju benzinskog plug-in hibridnog sklopa, koji će se pojaviti u Fordu Rangeru sljedeće godine. Kažu kako općenito nisu zadovoljni dosegom kod tog pogonskog sustava, pa će radije preraditi Fordovu šasiju kako bi u nju smjestili baterije i elektromotore za 100% električnu verziju.

Kad je riječ o ostalim karakteristikama, najavljuje se da će Amarok biti potpuno redizajniran i iznutra izvana, dolazit će s novom bogatom dodatnom opremom i digitalnim mogućnostima – a bit će prilagođen najtežim uvjetima, od plaže do afričke savane.

Benzinske i dizelske bi inačice Amaroka trebale biti sklapane u Južnoafričkoj Republici, dok će za električne modele i Amaroka i Rangera vjerojatno biti zadužena Fordova tvornica u američkoj saveznoj državi Michigan. SAD će vjerojatno biti i primarno tržište za ove kamionete, budući da su oni tamo iznimno popularni.