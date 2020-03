16. ožujka 1961.

Jaguar Cars Ltd. je na međunarodnom salonu automobila u Ženevi predstavio model XK-E, poznatiji kao E-Type. Jaguar E-Type je bio nasljednik modela C i D-Type s kojima je Jaguar postigao reputaciju tvrtke koja proizvodi odlične trkaće automobile. D-Type je bio pobjednik Le Mansa 1955, 1956. i 1957. Godine 1957. velik požar u jaguarovoj tvornici zaustavio je razvoj novih trkaćih modela.Povratak je označen uvođenjem E-Typea. Auto je postizao 240 km/h i do 100 km/h je ubrzavao za 6,6 sekundi. Sredinom 1960-ih je E-Type postao najtraženiji i najobožavaniji sportski automobil na svijetu.