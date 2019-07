Podsjetimo, Golf Sportsvan je povišena verzija Golfa za one kojima je Touran prevelik. Na tržište je stigao s Golfom V i nosio je naziv Golf Plus. Naziv Sportsvan je u upotrebi od 2014. s Golfom VII. Ovaj je model još uvijek dostupan na određenim europskim tržištima, no ne zadugo.

VW je potvrdio kako će Golf Sportsvan biti povučen iz proizvodnje nakon ove generacije i to u osnovi nikoga ne bi trebalo pretjerano iznenaditi. Naime, današnje tržište se nastavlja sve više odmicati od MPV-ova, dok stalno raste potražnja za SUV-ovima i crossoverima.

Stoga izravnog nasljednika za Golf Sportsvan nema, no izvori javljaju da bi ovaj model i Touran mogli dobiti jednog zajedničkog nasljednika. Taj bi se model temeljio naravno na sljedećem Golfu, a navodno bi mogao nositi naziv Variosport. Dimenzijama bi tebao biti veći od Golfa i u unutrašnjosti će vrlo vjerojatno ponuditi tri reda sjedala.

S jednim novim, umjesto dva modela, VW bi pojednostavio i smanjio ponudu kompaktnih MPV-ova, no i dalje bi pokrivao taj tržišni segment. Razvoj ne bi trebao biti preskup s obzirom na modularno osnovu samog Golfa.

Na kraju podsjetimo kako će hatchback izvedba novog Golfa debitirati ove jeseni, a karavan tijekom sljedeće godine. Stoga potencijalni Variosport ne treba očekivati prije kraja 2020, ako i tada.