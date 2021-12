Ponuda Toyote i Lexusa u skorije bi vrijeme trebala biti značajno proširena novim električnim automobilima, i to s njih najmanje 15, a do kraja desetljeća s čak 30 baterijskih e-vozila

Predsjednik Toyota Motor Corporationa Akio Toyoda medijima je predstavio globalnu strategiju ove kompanije koja se tiče velike inicijative prelaska na baterijska električna vozila. Toyota je, znamo, do sada bila među konzervativnijima po tom pitanju, bavili su se hibridima i vodikom, no čini se kako su ipak “popustili” pod pritiskom novih trendova.

Toyoda je najavio kako će pod markama Toyota i Lexus do kraja desetljeća na tržištu biti ponuđeno čak 30 potpuno novih modela električnih automobila. Istodobno, do 2030. godine planiraju prodavati oko 3,5 milijuna baterijskih električnih vozila godišnje. Raniji planovi elektrifikacije postavljali su ovaj cilj na 2 milijuna, tako da je riječ o ambicioznom povećanju od čak 75%.

Toyotini planovi uključuju i potpunu elektrifikaciju ponude te marke u Europi do 2030. godine, u skladu s propisima, čak i ranije nego što to EU zahtijeva. U Zapadnoj Europi do 2035. godine Toyota će iz svojeg poslovanja ukloniti 100% emisija ugljikovog dioksida, također je najavio Toyoda.

Lexus će do 2035. godine postati potpuno električna marka vozila, a već do 2030. trebao bi prodavati čak milijun električnih vozila godišnje. Kako bi ostvarila sve ove ciljeve, uprava je odlučila značajno povećati planirana ulaganja u razvoj baterija. Umjesto ranije predloženih 500 milijardi jena, plan ulaganja je učetverostručen i iznosi oko 2 bilijuna jena (oko 15,5 milijardi eura).

Toyota bZ – “beyond Zero”

Prvi model Toyote koji je predstavnik nove inicijative “beyond Zero” je nedavno predstavljeni SUV bZ4X, razvijen u suradnji sa Subaruom. Proizvodnja i prve isporuke očekuju se već početkom sljedeće godine. Nakon njega slijedit će cijela paleta vozila – od malenih gradskih rješenja za mikromobilnost, autonomnih shuttleova, kompaktnih SUV-a, pickup kamioneta, obiteljskih limuzina, većih i manjih gradskih crossovera, pa sve do Lexusovih luksuznih limuzina ili pak sportskih modela – svi oni bit će proizvedeni u potpuno baterijsko-električnoj izvedbi.

Obraćanje Akia Toyode možete pogledati u podužem priloženom videu, a najzanimljivije koncepte predstavljene ovom prilikom donosimo u galeriji.