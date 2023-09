Električni SUV Audi Q4 e-tron dobio je nadogradnju, koja donosi brže punjenje, veću snagu, novi sportski ovjes te dodatni sigurnosni paket opreme. Dostupan je i na našem tržištu, po početnoj cijeni od 54.765 €

Audijeva obitelj modela Audi Q4 e-tron pridonijela je snažnom rastu njihovih isporuka električnih modela tijekom prve polovice 2023. godine (+51,2%). Ovaj model dobio je i unaprjeđenje u modelskoj godini 2024., s nanovo usklađenim ovjesom, povećanom učinkovitošću, karakterističnim zvukom i bogatijom serijskom opremom. Uz optimiziran koncept pogona i veću snagu punjenja, marka Audi širi raspon funkcija modela u pogledu sustava potpora za vozača. Uz opcijski adaptivni tempomat, oba modela sada pružaju potporu pri promjeni voznog traka.

Svi modeli Q4 e-tron opremljeni su baterijom kapaciteta 77 kWh neto (82 kWh bruto). Optimizirana kemija ćelija poboljšala je snagu punjenja istosmjernom (DC) strujom, zahvaljujući čemu se u idealnim uvjetima baterija može napuniti od 10 do 80% za 28 minuta. Modeli quattro sada postižu najveću snagu punjenja istosmjernom (DC) strujom od 175 kW, a modeli s pogonom na stražnje kotače najveću snagu od 135 kW.

Kondicioniranje baterije

Funkcija zaštite baterije u ovom modelu automatski ograničava razinu napunjenosti na 80% radi produljenja vijeka trajanja baterije. Kako bi se osiguralo inteligentno planiranje vožnje i punjenja, planer ruta za e-tron daje prioritet stanicama HPC (“High-Power Charging”). Kada vozač vozi preporučenom rutom, sustav aktivira prethodno kondicioniranje baterije tijekom razdoblja prije nego što novi Audi Q4 e-tron modeli dođu do odabrane, spremljene stanice za punjenje. Kada vozač odabere stanicu HPC kao odredište, sustav aktivira toplinsko kondicioniranje kako bi se osiguralo da se baterija na stanici puni što brže. Audi Q4 e-tron također prvi put raspolaže funkcijom naknadnog kondicioniranja. U okviru nje sustav toplinskog upravljanja vozila hladi bateriju, na primjer, ako premaši fiksni prag temperature nakon vožnje ili punjenja.

Audi Q4 e-tron

Novi pogonski sustav

Kako za modele s pogonom na stražnje kotače tako i za modele quattro s pogonom na sve kotače, svi modeli Audi Q4 e-tron sada su opremljeni stalno pobuđenim sinkronim motorom (PSM) na stražnjoj osovini. Modeli tako profitiraju od povećanog dosega i vrhunske isporuke snage. Model Audi Q4 Sportback 45 e-tron, na primjer, ostvaruje doseg do 562 kilometra prema WLTP ciklusu.

Modeli Audi Q4 45 e-tron i Audi Q4 Sportback 45 e-tron s pogonom na stražnje kotače razvijaju snagu od 210 kW (286 KS) i ubrzavaju od 0 do 100 km/h za 6,7 sekundi. Modeli Audi Q4 45 etron quattro i Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro sa snagom od 210 kW (286 KS) za to trebaju 6,6 sekundi. Najbolji modeli u ponudi Audi Q4 55 e-tron quattro i Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro, sa snagom od 250 kW (340 KS) ubrzavaju iz stanja mirovanja do brzine vožnje autoputom za svega 5,4 sekunde. Najveća brzina za sve modele sada iznosi 180 km/h.

Novi elektromotor koristi se toplinskim upravljanjem za poboljšanje učinkovitosti. Ovaj je sustav opremljen hlađenjem radi uštede energije: uslijed geometrije i rasporeda zupčanika za stupnjeve prijenosa u mjenjaču te posebno oblikovanih komponenti za prijenos i raspodjelu ulja, temperature u pogonskom sustavu gotovo se uopće ne podižu. Zauzvrat, rashladni kružni tok osigurava kontrolu temperature ulja. Povezana je komponenta omotač za vodeno hlađenje s vanjske strane statora.

Unaprijeđeni ovjes

Novim usklađivanjem ovjesa poboljšava se ravnoteža za još veću udobnost, zabavu tijekom vožnje i stabilnost. Bez obzira na to ima li model standardni ili sportski ovjes karakteristike upravljanja i usklađivanje amortizera posebno su prilagođeni. Rezultat su skladna amortizacija, poboljšana reakcija upravljača i bolja kontrola opterećenja.

U slučaju sportskog ovjesa, karoserija je 15 milimetara niža. Novo usklađivanje opruga / amortizera i nova izvedba sustava upravljača pružaju uravnoteženo, stabilno iskustvo vožnje te sportsku reakciju upravljača tipičnu za vozilo marke Audi. Modeli Audi Q4 e-tron reagiraju izravnije na promjene upravljača.

Potpora pri promjeni voznog traka

U okviru dodatne opreme, unaprjeđenje prvi put omogućava vozilima iz obitelji modela Audi Q4 e-tron upotrebu potpore tijekom promjene voznog traka u kombinaciji sa sustavom adaptivni tempomat pri brzinama većim od 90 km/h na autoputu.

Novi sustav koristi se bijelim strelicama na instrumentnoj ploči i na Head-up zaslonu s proširenom stvarnošću kako bi vozača obavijestio o tome je li sigurno promijeniti vozni trak i u koji vozni trak sigurno može prijeći. Sustav side assist s upozorenjem pri izlasku nadzire promet iza i pokraj vozila te upozorava osobu za kolom upravljača o tome hoće li planirana promjena voznog traka biti rizična. Taj se sustav također koristi informacijama iz stražnjih radarskih senzora.

Q4 Sportback e-tron

Ključni sustavi potpora za vozača dio su serijske opreme, dok su opcijski sustavi dostupni s paketom asistencije Pro i sustavom zaštite i upozorenja Plus.

Serijska oprema i posebna izdanja

MMI navigacijski sustav plus i Audi connect navigacija & infotainment te potpuno digitalna 10,25″ instrumentna ploča kod Audi virtualnog kokpita sada su dio serijske opreme. Električno otvaranje/zatvaranje poklopca prtljažnika sada se serijski isporučuje s elektromotorom, a u kombinaciji s opcijskim komfornim ključem reagira i na kretnje stopalom.

Uz novi paket opreme Edition S line, obrubi kućišta kotača i pokrovi na vratima izvedeni su u kontrastnoj Mythos crnoj metalik boji, lakometalni naplatci Audi Sport 8,5/9 J x 21 dolaze sa 5 zvijezda krakova, brončani te su matrix LED prednja svjetla i LED stražnja svjetla zatamnjena.

Audi Q4 e-tron edition S line

Akustični identitet

Uz unaprijeđene izvedbe, Audi opcijski oprema seriju kompaktnih SUV vozila vlastitim zvučnim identitetom. Uz tipičan “e-tron sportski zvuk” razlikuje se od ostalih električnih modela marke Audi, ali i električnih vozila drugih proizvođača. Svi modeli emitiraju zvuk čak i pri brzinama nižim od 25 km/h radi daljnjeg poboljšanja sigurnosti na cesti.

Digitalno generirani zvuk vožnje, koji se emitira putem dvaju vanjskih zvučnika straga i dvaju unutrašnjih zvučnika u stražnjim vratima, dostupan je kao posebna tvornički ugrađena značajka. Sustav se po potrebi u svakom trenutku može deaktivirati u izborniku Audi drive select. Akustični sustav upozoravanja (eng. “Acoustic Vehicle Alerting System”, AVAS), koji je po zakonu propisan kao upozoravajući zvuk, dio je “e-tron sportskog zvuka” i aktivan je u svakom trenutku.

Q4 Sportback e-tron

Proizvodnja i dostupnost

Od kraja tekuće godine marka Audi proizvodit će seriju modela Audi Q4 e-tron na svojoj lokaciji u Bruxellesu dodatno uz proizvodnju u Zwickau. Dugoročno gledano, marka Audi namjerava prebaciti sve svoje lokacije na proizvodnju električnih modela. Nakon Bruxellesa i lokacije Böllinger Höfe u Neckarsulmu za Audi e-tron GT, Ingolstadt će započeti s pripremama za prvi model na novoj premium električnoj platformi (PPE). Do kraja desetljeća svaka će tvornica marke Audi proizvoditi najmanje jedan potpuno električni model. Kao što se već uspjelo postići u Bruxellesu i Győru, sve lokacije marke Audi nastoje postići neto ugljično neutralnu proizvodnju do 2025. godine.

Unaprijeđeni modeli Audi Q4 e-trona već su dostupni za narudžbe i na hrvatskom tržištu, a njihova početna cijena iznosi 54.765 €.