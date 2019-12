Najprije dolazi dulji, model 110, a koji starta s cijenom od 577.375 kuna za početnu dizelsku varijantu od 200 KS, dok kraća, verzija 90 stiže početkom jeseni 2020. godine

Land Rover je marka koja kod brojnih vozača, odnosno zaljubljenika izaziva iskreni respekt, pogotovo kad je riječ o nekom od modela koji imaju dugu i bogatu povijest. Tu svakako mislimo na model Defender, a koji je ove jeseni na salonu automobila u Frankfurtu doživio svoje novo izdanje, a koje se dizajnerski bitnije razlikuje od onog na koje smo navikli u povijesti.

Još 1948. godine na salonu automobila u Amsterdamu, Land Rover je predstavio prvu generaciju modela Defender, i to u verziju 90. Šest godina kasnije stigla je i verzija 110, a nakon narednih devetnaest godina i verzija 130. Do 2015. godine s proizvodnih traka sišlo je 2 milijuna primjeraka, a prestanak proizvodnje posljednje generacije bio je godinu kasnije, tijekom 2016. godine. Sad je tu novi model, koji se za sva tržišta svijeta već proizvodi u tvornici Nitra, u Slovačkoj.

Iako je novi model na prvu potpuno novi, osnovne linije su ustvari iste, pa i u Land Roveru vole reći kako ta osnovna linija izgleda kao da ga je neko dijete nacrtalo. Nastao je na novoj platformi, za koju govore da je snažnije od bilo kojeg Land Rovera do sada. Iako su sada već poznati svi detalji, pa i cijene, prvi primjerci za kupce će se u domaćim salonima pojaviti tek tijekom travnja. No, već sada imate priliku naručiti svoj primjerak, uz nekoliko mjeseci do isporuke.

Model je to kod kojeg je teško predvidjeti kako će reagirati domaći kupci, no u domaćem zastupstvu vjeruju kako ne bi trebao biti problem prodati 15-ak primjeraka tijekom 2020. godine. Svi modeli rabe poznate Ingenium motore posljednje generacije, i to ako govorimo o dizelskim opcijama riječ je o dvolitrenom modelu od 200 ili 240 KS. Svi modeli dolaze upareni 8-stupanjskim automatskim mjenjačem, te kako i priliči filozofiji same marke, i pogonom na sva četiri kotača.

Ljubitelji benzinskih verzija mogu odabrati između osnovnog dvolitrenog modela od 300 KS ili pak trolitrene verzija s 400 KS koja treba 6,1 sekundu da s mjesta stigne do brzine od 100 km/h. Najprije nam dolaze veći, 110 modeli, dok kraći, model 90 stiže na jesen. Veći, znači da je dug 475,8 cm, odnosno računamo li i rezervnu gumu straga, 501,8 cm, a postavljen je na platformu međuosovinskog razmaka od 302,2 cm.

Kraći model, verzija 90 broji 432,3 cm, odnosno 458,3 cm s rezervnom gumom straga. On je postavljen na platformu s međuosovinskim razmakom od 458,7 cm. Ponuda motora je ista kao i kod verzije 110, a sredinom 2020. godine očekuje se predstavljanje i plug-in hibridne verzije. Kraći model ima opciju tri sjedala u prvom redu, dok verzija 110 dolazi s 5+2 sjedala.

Pripremljena je i široka lista mogućnosti personalizacije. Novi Defender ima 170 komada dodatne opreme – što je najveća gama ikada proizvedena za Land Rover – uključujući inovativni vanjski bočno ugrađeni nosač opreme. Pored standardnih Base, S, SE, HSE razina opreme, tu je i First edition te X model, uz četiri različita paketa dodatne opreme – Explorer, Adventure, Country te Urban.

Dizelski model 90 starta sa 525.175 kuna, odnosno 577.375 za verziju 110. Početni benzinac kod manjeg modela stoji 558.040 kn, te 611.570 kn kod verzije 110.