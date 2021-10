Osim što je najavljen kao najlakši u svojoj kategoriji, ujedno je ovo i najbrži automobil ikada proizveden u Indiji. Prema riječima osnivača startupa koji ga je proizveo, u vozilu nema nikakvih posebnih dodataka osim pogona

Kad je riječ o električnim superautomobilima, i Indija očito ima što za ponuditi. Chunky Vazirani, indijski poduzetnik s iskustvom rada Rolls-Royce i Jaguar, pokrenuo je startup nazvan po vlastitom prezimenu i stvorio jedinstven automobil. Njegov je naziv Ekonk, što u prijevodu znači “početak božanskoga svjetla”, odnosno “veliki prasak”.

I ovaj bi superautomobil trebao na svjetsku pozornicu stupiti s “velikim praskom”. Riječ je, kako kaže sam osnivač kompanije, o najlakšem baterijskom električnom superautomobilu na svijetu, a ujedno i o najbržem vozilu ikada stvorenom u Inidji.

Vozilo koje “diše”

Vazirani Ekonk diči se masom od tek 738 kilograma i snagom elektromotora od 722 KS, što mu omjer snage i mase postavlja na gotovo 1:1. Ono što je posebno za Ekonk jest činjenica da je iz njega izbačeno sve “suvišno”. Tako u ovom automobilu nema elektronike, sustava za pomoć vozaču i ostalih modernih dodataka. Automobil je mehaničko-električan koliko god može biti, odnosno unutar šasije nalazi se tek ono nužno: pogona, ovjes, elektromotori i kotači. I, nije zgorega spomenuti, mjesto za tek jednu osobu.

Veliku uštedu na masi u Vaziraniju su ostvarili i uklanjanjem vodenog hlađenja baterija. One se u slučaju Ekonka hlade tek zrakom, i to na inovativan način. Njihovi inženjeri navodno su proučavali način na koji ljudi i životinje dišu i reguliraju tjelesnu temperaturu, pa su neke od tih principa primijenili i na hlađenje baterija isključivo protokom zraka. Rezultat je lagani električni bolid koji bi od nule do 100 km/h trebao stići za oko 2,5 sekunde i imati najvišu brzinu od oko 309 km/h. O cijeni i početku serijske proizvodnje za sada nema informacija.