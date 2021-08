Nakon što su oborili svjetski rekord na 402 metra, youtuberi s kanala DragTimes Rimčevu Neveru suprotstavili su drugom "najbržem serijskom automobilu", Modelu S Plaid. Evo što je donio izravan okršaj Nevere s najsnažnijim Teslinim modelom…

Kada su Rimac Automobili u lipnju predstavili Neveru, najavili su kako će to biti homologirani serijski automobil s najbržim ubrzanjem ikada. Slično je, samo nekoliko dana nakon toga, tvrdio i Elon Musk za svoj Tesla Model S Plaid, spomenuvši kako je riječ o “najbržem serijskom automobilu na svijetu”. I jedni i drugi razbacivali su se brojkama: ispod 2 sekunde od nule do 100 km/h, četvrt milje ispod ili oko 9 sekundi, i tako dalje… no sve to malo vrijedi dok se ne pokaže u praksi.

Upravo to su učinili youtuberi s kanala DragTimes, koji se, kako se po nazivu kanala može zaključiti, bave utrkama ubrzanja. Iskoristili su priliku što je nekoliko primjeraka Rimčeve Nevere ovih dana na američkoj turneji, pa su, nakon obaranja svjetskog rekorda Neverom, u izravnoj utrci na četvrt milje odlučili suočiti dva “najbrža automobila na svijetu”.

Tko je brži?

Prije nego pogledate video, evo i usporedbe “na papiru”, prema proizvođačkim deklaracijama:

Automobil Rimac Nevera Tesla Model S Plaid Snaga motora 1.914 KS 1.020 KS Ubrzanje 0-100 km/h 1,97 s 2,1 s Najveća brzina 412 km/h 322 km/h Vrijeme na 402 m 8,6 s 9,1 s

A sada na izravni okršaj…

Kao što možete vidjeti u videu u tri pokušaja Plaid gotovo da nije imao šanse, a utrke su prošle otprilike u skladu s tvornički prijavljenim vremenima. Konačni rezultat – pobjeda Nevere s najbolje izmjerenih 8,58 sekundi, prema 9,27 sekundi Teslinog najsnažnijeg automobila! Impresivan rezultat, koji bi mogao i Musku zapeti za oko, naravno, ako zanemarimo činjenicu da se za cijenu jedne Nevere može kupiti otprilike 18 komada Plaida.

Vrijeme od 8,58 sekundi, koje je na 402 metra postigla Rimac Nevera u testovima DragTimesa proglašeno je prošloga tjedna i svjetskim rekordom za serijska cestovna vozila na 402 metra.

