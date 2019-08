Tijekom srpnja postali smo bogatiji za 6212 novih osobnih automobila, a što je porast u odnosu na isti mjesec lani za 474 vozila, odnosno 8,26 posto. Najtraženiji je i dalje Volkswagen s 836 primjeraka, a najbolji ovogodišnji mjesečni rezultat ubilježila je Škoda sa 788 vozila

Mi smo uvijek drukčiji. Poznato je to na mnogim poljima, a ponovno to pokazuju i brojke agencije Promocija plus koja se bavi analizom tržišta vozila. Naime, svakodnevno nas ‘bombardiraju’ informacijama o smanjenoj potražnji za vozilima diljem cijele Europe, a mi jednostavno prkosimo tim rezultatima. Tako je prema posljednjem izvještaju, tijekom srpnja pristiglo 6212 novih osobnih automobila, a što je porast u odnosu na isti mjesec lani, kada je bilo 5738 registracija novih osobnih automobila, za 474 vozila odnosno 8,26 posto.

Predvodnik mjesečnog poretka je Volkswagen s 836 registracija, dok je sa 788 na drugom mjestu Škoda. Treće je mjesto sa 706 vozila pripalo Opelu, dok je Suzuki s 428 vozila na četvrtoj poziciji. Peto mjesto s 28 vozila manje drži Renault, a slijede Dacia, Hyundai pa Peugeot. Izdvojili bi čač 8 primjeraka Tesle, a kojih je u prvih šest mjeseci bilo tek četiri primjerka. I Jaguar se može pohvaliti najboljim ovogodišnjim mjesecom s 9 registracija, nakon 28 u prvih šest mjeseci.

Najtraženiji model ponovno je Škoda Octavia s 460 primjeraka, što je također najbolji ovogodišnji rezultat, pa je ukupno stigla do 2300 primjeraka. Tijekom srpnja na drugo mjesto najtraženijih modela stigla je Opel Corsa s 240 primjerka, a četrnaest manje imao je Volkswagen Golf. Četvrto mjesto pripalo je Suzuki Vitari s 213 vozila, a jedini još model s više od 200 vozila je Opel Crossland X s 201 primjerkom. Dacia Duster imala je 174 registracije, a dvanaest manje ubilježio je Fiat 500.

Top pet ovogodišnjih modela su Škoda Octavia s 2300 vozila, Renault Clio s 1924, VW Golf s 1399, Opel Corsa s 1273 te Suzuki Vitara s 1267 vozila. Top pet marki ove godine su Volkswagen s 5440 vozila, dok je Opel drugi s 4519 vozila. Treći je Renault s 4309 registracija, dok Škoda ima 4014. Peta je Dacia s 2789 registracija, dok joj ‘za vratom’ puše Peugeot s 23 vozila manje, a koji je prije mjesec dana bio ispred rumunjskog proizvođača.

Čak 27.045 vozila, odnosno točno 61% odnosi se na modele pokretane benzinskim motorima, dok dizelski s 15.757 vozila imaju udio od 35,5%. Tek 87 svih novoregistriranih vozila ove godine su u potpunosti električni, dok ih je 1056, odnosno 2,4% s hibridnim pogonom. Serijski modeli opremljeni plinskim instalacijama s 423 vozila imaju udio od tek 1 posto. Od svih vozila njih 16.123 primjerka registrirana su na području Zagreba i okolice, te imaju udio od 36,64%. Na drugom su mjestu vozila iz Požeško-slavonske županije s 3750 registracija, dok su treći oni iz Istre s 3476 registracija.

Prema svemu sudeći, kako se kod nas mnoge stvari dešavaju s odmakom, vjerujemo da će se kriza koja je već zadesila brojne europske zemlje, kod nas stići nešto kasnije, a vjerujemo da to neće biti do kraja ove godine. Predviđamo da će godišnji rezultat, koji je sa 44.368 osobnih automobila ove godine bolji za 401 vozilo u odnosu na lani, zadržati na toj prednosti od tek jedan posto, što bi u posljednjih pet mjeseci mogli i dodatno porast.