Europski parlament je odobrio nove ciljane vrijednosti za smanjenje emisija CO2 iz novih automobila i kombija u okviru paketa "Spremni za 55%". Raniji planovi potvrđeni su, iako su iz nekih zemalja stizali prigovori

Od 2035. svi novi automobili i kombiji na području Europske unije morat će biti u potpunosti bez emisija CO 2 . Potvrđeno je to posljednjom odlukom Europskog parlamenta, koji je, s 340 glasova za, 279 protiv i 21 suzdržanih, odobrio nove ciljane vrijednosti za smanjenje emisija CO 2 iz novih automobila i kombija u okviru paketa “Spremni za 55%”. Time je službeno usvojen dogovor s Vijećem EU o revidiranim standardnim vrijednostima emisija CO 2 , koje će vrijediti od 2035. godine.

Novom uredbom stvaraju se temelji za nulte emisije ugljikovog dioksida iz novih automobila i kombija od 2035. (odnosno smanjenje emisija za 100% u usporedbi s 2021.). Prijelazni ciljevi smanjenja emisija za 2030. godinu iznose 55% za automobile i 50% za kombije.

Podsjetimo, ovaj plan u proceduri je već nekoliko godina, a u posljednje vrijeme mogle su se čuti i reakcije iz nekih zemalja, primarno Njemačke, gdje neki smatraju kako će ovakav “nagli” prelazak na isključivo automobile bez emisija naštetiti lokalnom gospodarstvu. Disonantne tonove unutar EU potvrđuje i spomenuti omjer glasova u EP, gdje je uredba prošla relativno “tankom” većinom. Ipak, ona donosi veliku promjenu, uz bitan kompromis, izuzetak od nultih emisija za proizvođače automobila u malim serijama.

Uredba obuhvaća i druge ključne mjere:

Komisija će najkasnije 2025. predložiti metodologiju za procjenu emisija CO 2 tijekom cijelog životnog ciklusa automobila i kombija prodanih na tržištu EU-a i izvješćivanje o njima, prema potrebi popraćenu zakonodavnim prijedlozima,

tijekom cijelog životnog ciklusa automobila i kombija prodanih na tržištu EU-a i izvješćivanje o njima, prema potrebi popraćenu zakonodavnim prijedlozima, do prosinca 2026. Komisija će pratiti razliku između graničnih vrijednosti emisija i stvarne potrošnje goriva i energije, podnijeti izvješće o metodologiji za prilagođavanje specifičnih emisija CO 2 proizvođača i predložiti primjerene daljnje mjere,

proizvođača i predložiti primjerene daljnje mjere, proizvođačima koji tijekom kalendarske godine proizvedu malo vozila (od 1.000 do 10.000 novih automobila ili od 1.000 do 22.000 novih kombija) može se odobriti izuzeće do kraja 2035., dok oni koji registriraju manje od 1.000 novih vozila godišnje imaju trajno izuzeće (što je bitno za proizvođače hiperautomobila!),

postojeći mehanizam za promicanje vozila s nultim i niskim emisijama, koji nagrađuje proizvođače koji prodaju više takvih vozila (s emisijama od 0 do 50 g CO2/km, npr. električna vozila i učinkovita hibridna vozila na punjenje) nižim ciljanim vrijednostima smanjenja emisija CO2, bit će prilagođen očekivanim trendovima prodaje. Za razdoblje od 2025. do 2029. referentna vrijednost za vozila s nultim i niskim emisijama iznosit će 25 % za nove automobile i 17 % za nove kombije, no 2030. poticaj se ukida,

počevši od 2025., Komisija će svake dvije godine objavljivati izvješće o procjeni napretka u postizanju cestovnog prometa s nultim emisijama.

Nakon konačnog glasanja na plenarnoj sjednici, tekst ovog prijedloga još mora samo formalno odobriti Europsko vijeće, prije nego što se on objavi u Službenom listu Europske unije i time postane važeći.