Bivši predsjednik Volkswagena Ferdinand Piëch je preminuo u 82. godini života. Kako piše Bild, Piëchu je pozlilo tijekom večere u jednom restoranu u Njemačkoj, a nedugo zatim je u, bolnici u koju je brzo prevezen, proglašen mrtvim.

Ferdinand Piëch je imao značajnu, ako ne i presudnu ulogu u pretvaranju Grupe Volkswagen u ono što je ona danas – najveći svjetski proizvođač automobila i u mnogo čemu predvodnik na području moderne mobilnosti.

Piëch je bio unuk Ferdinanda Porschea. U Porscheu je počeo raditi još 1963. i smatra se jednim od najzaslužnijih ljudi za stvaranje porscheovog imidža kao proizvođača vrhunskih sportskih automobila jer je rukovodio programom razvoja vrlo uspješnih trkaćih modela. Potom je 1972. prešao u Audi i ubrzo preuzeo njegovo kormilo te ga postavio na put transformacije prema premium marki koja će stajati uz bok Mercedesu i BMW-u.

Svoj uspješni poslovni put je nastavio 1993. na mjestu čelnog čovjeka Grupe VW, odnosno korporacije koja je nastala na temelju tvrtke koju je osnovao njegov djed. U to vrijeme VW nije financijski najbolje stajao i trebao je čovjeka koji će preokrenuti stvari i iz temelje promijeniti poslovanje. Piëch je u tome uspio i njegova najveća ostavština je vjerojatno današnja snaga Grupe VW.

Piëch je kompletnu korporaciju učinio profitabilnom, kompaniji je pridružio Porsche, osobno je definirao i pozicionirao sve marke iz portfelja (VW, Škoda, Audi, Seat) pridodavši VW Grupi akvizicije – Lamborghini, Bentley i Bugatti.

Zbog godina, 2002. godine se povukao s izvršne funkcije, no zadržao je mjesto u nadzornom odboru koncerna sve do 2015. godine. Do kraja 2012. pod njegovim vodstvom Volkswagen je ili potpuno posjedovao, ili je imao kontrolne udjele u 12 marki, uključujući proizvođače superautomobila, proizvođače teških kamiona MAN i Scania kao i proizvođača motocikla Ducati.

Ostat će zapamćen i kao osoba koja je dala zeleno svjetlo prvom porscheovom terencu Cayenne, prvom velikom volkswagenovom SUV-u Touaregu, prvoj VW-ovoj premium limuzini Phaetonu koji će poput modela XL1 ući u povijest kao zanimljivi eksperimenti. Također, Piëch je stajao iza projekta razvoja Bugatti Veyrona. Neki od automobila su i gubili novac, ali poput Veyrona učinili su puno više koristi imidžu svog proizvođača.

2015. odlazi s pozicije navodno zbog godina, a neki izvještaji su upućivali i na razne igre i borbe za prevlast unutar Grupe VW nakon kojih je bio prisiljen otići. U Dieselgateu mu je ime ostalo neokaljano pa je sasvim sigurno da će Piëch otići u povijest ne samo kao jedan od najvećih volkswagenovih predsjednika uprave i izvršnih direktora, već i kao jedan od najvećih menadžera u povijesti auto industrije uopće.