Umjesto 2030. godine, kako je izvorno bilo planirano, u Ujedinjenom Kraljevstvu krajnji bi rok za prelazak na isključivo električne i ekološki prihvatljive automobile mogao biti pomaknut na 2035. godinu

Jedan od svjetskih predvodnika u propisima, kada je riječ o prelasku na ekološki prihvatljivije oblike prijevoza, bilo je Ujedinjeno Kraljevstvo. Tamo je još 2020. godine bio prihvaćen plan o zabrani prodaje novih automobila pogonjenih fosilnim gorivima, koji je trebao stupiti na snagu 2030. godine, pet godina prije nego, primjerice, u Europskoj uniji.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Međutim, sadašnji je premijer Rishi Sunak, pod pritiskom konzervativne struje u vlastitim redovima, prisiljen “razvodniti” aktivnosti za očuvanje okoliša i ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Ključan faktor postali su izbori, koji slijede nagodinu, ali i dosadašnji neuspjesi u provođenju raznih odluka – pa je sve izglednije kako će UK odgoditi rok za zabranu prodaje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Ujedinjeno Kraljevstvo do sada nije uspjelo u namjeri snažnog širenja mreže punionica, zaostaje i po pitanju zamjene ekološki problematičnih kućnih plinskih bojlera, a snažnu negativnu reakciju javnosti izazvalo je i nedavno predloženo širenje “zone niskih emisija” u Londonu. Sve to dovodi i do ove (vjerojatne) odgode, pa se sada očekuje da novi rok za izbacivanje benzinaca i dizelaša iz prodaje bude – kao i onaj u Europskoj uniji – 2035. godina.

Neki kažu da će promjena biti ionako kozmetičke naravi, budući da je i u izvornom planu bio određen prijelazni rok od pet godina, tijekom kojih bi se tolerirala prodaja hibridnih vozila. Drugi, pak, pozdravljaju ovu odluku jer je britanska autoindustrija usko vezana uz europsku, pa je ujednačavanje rokova, prema njihovom mišljenju, razuman potez.