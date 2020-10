Nova studija kaže kako će cijena proizvodnje električnih automobila već do 2024. godine dosegnuti paritet s troškovima proizvodnje klasičnih automobila, što će biti ključni faktor u elektrifikaciji prijevoza i dodatno će ubrzati prelazak s fosilnih goriva na struju

Investicijska banka UBS objavila je studiju prema kojoj će rapidni pad troškova proizvodnje električnih vozila dovesti do izjednačavanja s troškovima proizvodnje klasičnih već za četiri godine. Prema njihovim podacima postoje naznake da bi trošak proizvodnje električnih automobila trebao postići paritet u usporedbi s vozilima na fosilna goriva ranije nego se do sada mislilo, i to 2024. godine. Već 2022., kaže UBS, električni će automobil u proizvodnji koštati, u usporedbi s ekvivalentnim automobilom s motorom s unutarnjim izgaranjem, samo 1.900 dolara više, da bi se potpuno izjednačili ubrzo nakon toga.

Analiza UBS-a polazi od podataka o troškovima proizvodnje baterija kod sedam najvećih proizvođača. Baterije su, naime, jedan od glavnih razloga za velike troškove u proizvodnji električnih automobila, i njihova visoka cijena do sada je sprječavala mnoge proizvođače da se aktivnije uključe u tržište e-vozila. Međutim, njihova cijena ubrzano pada i očekuje se da će već 2022. godine biti niža od 100 dolara po kilovatsatu, što se smatra značajnom granicom isplativosti.

Nakon 2025. klasični automobili neće imati smisla

Nakon što padnu cijene baterija i troškovi proizvodnje električnih i klasičnih automobila se izjednače, dogodit će se dodatno ubrzavanje prelaska na elektrificirane pogone u svijetu. To će potaknuti i ubrzani rast potražnje za njima, pa bi do 2025. godine u svijetu na e-vozila trebalo otpadati oko 17% prodaje novih automobila. Do kraja desetljeća njihov bi udio u prodaji mogao dosegnuti i 40% na globalnoj razini.

Paritet cijena značit će da za koju godinu, najvjerojatnije nakon 2025. godine, više neće imati ekonomskog smisla kupovati niti klasične automobile na fosilna goriva, niti hibridna vozila koja kombiniraju elektropogon i motore s unutarnjim izgaranjem, prenosi UBS-ovu analizu Guardian.

Sve ovo nadograđuje se na aktualne podatke o povećanoj potražnji za električnim automobilima u Europskoj uniji i Kini. Proizvođači koji će se i dalje oslanjati na prodaju automobila s klasičnim pogonima mogli bi početi ubrzano gubiti tržišni udio od onih koji značajno više ulažu u elektrifikaciju (poput Volkswagena) ili onih specijaliziranih za električna vozila (poput Tesle), zaključuje UBS.