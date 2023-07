Nakon više od dvije godine odgađanja, u Tesli je pokrenuta proizvodnja futurističkog, radikalno dizajniranog pickup kamioneta, primarno namijenjenoga američkom tržištu

Teslin novi električni pickup kamionet, Cybertruck, prvi je puta javnosti bio predstavljen još u studenome 2019., uz najave da će proizvodnja započeti do kraja 2021. godine. Kako znamo, u te su se planove umiješali pandemija, kriza i drugi problemi, uz izazove koje predstavlja serijska proizvodnja tako radikalno drugačijeg vozila.

Cybertruck je inicijalno bio proizveo i ogroman “hype” na tržištu, svi su ga htjeli barem vidjeti ili probati, no do sada su to rijetki imali prilike učiniti. Dvogodišnjim odgađanjem proizvodnje i spomenuti je “hype” malo splasnuo, a neki su se već počeli pitati hoće li Teslin kamionet ikada i doći u prodaju.

Ipak se kreće

No, čini se kako se čekanju bliži kraj. Iz Tesle su se ovoga vikenda na društvenim mrežama pohvalili skupnom fotografijom radnika iz tvornice Gigafactory u Teksasu, gdje je upravo sklopljen prvi primjerak Cybertrucka. Za sada nije poznato kada će započeti puna serijska proizvodnja, niti koje bi količine ovog kamioneta mogle biti proizvedene do kraja godine. Neki analitičari očekuju oko 2.000 primjeraka, uz najave da bi punim kapacitetom Cybetruck mogao biti sklapan tek tijekom sljedeće godine.

Inicijalno je, podsjetimo, Elon Musk najavljivao prilično iznenađujuće niske cijene za svoj futuristički kamionet – već od 40.000 dolara za model s jednim elektromotorom i dosegom od 400 kilometara. Najskuplja verzija, s 3 motora i dvostruko većim dosegom, trebala je koštati oko 70.000 dolara. No, u međuvremenu su te cijene uklonjene sa službenih stranica, a nove i dalje nisu objavljene. Želite li, pak, osigurati svoj primjerak, možete Tesli uplatiti 100 dolara pologa i nadati se najboljem.