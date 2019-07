Do nedjelje traje 23. svjetski susret Spačeka te se isplati navratiti do Samobora razgledati ovaj jedinstveni događaj

S jučerašnjim danom započeo je 23. svjetski susret Spačeka, koji se do 4. kolovoza ove godine održava u Samoboru. Organizirao ga je Hrvatski 2CV Citroёn Klub, a već je sada, na samom početku nadmašio sva očekivanja. U ponedjeljak je već bilo više od 2200 automobila, da bi prvog službenog dana susreta završio sa oko 3500 Citroёn vozila i procjenjuje se oko 10.000 spačekista sa svih strana svijeta. Ono što je bitno za naglasiti, i dalje se očekuje priljev novih sudionika, sve do kraja susreta. Pored toga, organizatori su vrlo ponosni što im stižu pohvale za organizaciju iskusnih sudionika koji su bili već na brojnim svjetskim susretima Spačeka.

Kako to izgleda i sami smo se uputili do Samobora, a gdje smo prisustvovali i otvorenju Muzeja 100 godina Citroёna u kojemu se predstavljaju najvažniji modeli ove marke automobila kroz povijest. Izloženo je 16 starih modela i 5 modela Citroёna iz najnovije ponude, koji se u Programskoj zoni mogu razgledati do kraja 23. svjetskog susreta Spačeka.

Nakon otvorenja imali smo priliku razgledati kompletan prostor, kako Kamp zone koja se prostire na više od 200.000 kvadratnih metara, tako i Programske zone od 20 tisuća kvadrata. Kad niste u tome, sigurno pomišljate kako je za ovakvo što potrebno tek malo sreće, i ljudi te se sve posloži. Ipak, potrebno je mnogo iskustva i pametnog planiranja, kako se ništa ne bi prepustilo slučaju. Tako je predsjednik Organizacijskog odbora, Darko Zornjak oko sebe okupio veliku ekipu koja je do najsitnijih detalja razradila kompletnu organizaciju koja, prema onome što smo vidjeli, djeluje izvrsno.

Tijekom razgledavanja uz stručno vodstvo Srećka Višeka, zaduženog za marketinška pitanja, imali smo priliku susresti vrlo zanimljive automobile i njihove vlasnike. Obilazak smo počeli kod Digita iz Kine, koji je na susret stigao sa suprugom i 5,5 godina starom kćerkom. Vozi 2CV6 iz 1985. koji je kupio preko e-baya, a koji nam je prepričao svoje dogodovštine s 24 mjeseca dugog putovanja od Velike Britanije, gdje živi posljednjih osam godina, pa nadalje Europom je bio stigao do Hrvatske, nastavio na sjever Europe, pa preko Rusije i Mongolije do rodne Kine. Nastavak je bio brodom do Sjeverne Amerike, Kanade, pa zapadne obale SAD-a, pa do istočne, pa nazad do zapada, prelaska u Južnu Ameriku, i povratka do Velike Britanije brodom. Na dvije godine dugom putovanju kompletne obitelji, znači s djetetom od svega nekoliko godina i suprugom, Digit je proputovao preko četiri kontinenta i 37 zemalja, napravio 113 tisuća kilometara, promijenio 21 gumu, potrošio više od 7000 litara goriva, upoznao mnogo zanimljivih ljudi, kultura… Doživljaj života!

Nastavili smo daljnji obilazak te stigli do Krleta, Srđana Krnjete iz Novog Sada koji vozi motocikl napravljen iz Spačeka. Vrlo zanimljiva priča. Naime, Krle je dugogodišnji ljubitelj Spačeka, pa je tako za jedan rođendan i supruzi poklonio jedan primjerak. Supruga poklonom nije bila nimalo oduševljeno, već je rekla da joj je radije mogao kupiti perilicu posuđa. To je Krleta toliko pogodilo da je supruginog Spačeka razrezao na dijelove. Tada mu je sinula ideja, ali je ipak sve te dijelove pospremio u garažu. Nakon godinu dana razrade ideje u glavi, odlučio je svoju zamisao pretvoriti u djelo, te se posvetio izgradnji motocikla s dijelovima Spačeka. Nakon godinu dana rada, ovaj certificirani varioc je složio jedinstveni motocikl koji ima preko 95 posto dijelova sa Spačeka. Tek je nekoliko elemenata ‘posuđeno’. Tako je jedno crijevo skinuto s perilice za odjeću, prijenos je s kombajna, a i sam je napravio spremnik goriva. Ima čak 40 litara, (Spaček ima 25), pa Krletov motocikl ima domet veći od 800 kilometara. Impresivan i jedinstven primjerak nastao u godinu dana rada, iako Krle smatra da bi ga danas sastavio za mjesec dana. Sreća je da ga je uspio i registrirati.

U svakom slučaju, imate li vremena, svakako navratite do nedjelje u Samobor gdje ćete imati priliku upoznati veliki broj zanimljivih ljudi i razgledati pravu lepezu automobila. Kako nam je rekao Srećko, s obzirom na to da je na susretu trenutno oko 3500 vozila, isto je toliko različitih vozila, 3500 različitih priča, jedinstvenih priča koje će sigurno svi htjeti podijeliti s vama. Jedinstven događaj kakav se sigurno još jako dugo neće ponovno naći na našim prostorima.