Jedan je vozač na prikolicu bio utovario cijelu kuću, a kada ga je policija pokušala zaustaviti mislio je da je dobra ideja pokušati im pobjeći, zajedno s teretom. Treba li napomenuti da nije uspio?

Policija u američkom gradu Excelsior Springs (savezna država Missouri) nedavno je imala vrlo neobičan slučaj cestovne potjere, koji je i snimljen pa je nedugo zatim, očekivano, završio u mnogim medijima. Policijski službenici u noći su, 23. studenoga, uočili vozača jednog kamioneta kako na prikolici za sobom vuče – kuću. Prema snimci čini se da je riječ o montažnoj mobilnoj kućici, ali ne baš malenoj, koju je kamionet vukao brzinom od oko 50 km/h.

Policiji se taj način “selidbe” učinio nesigurnim, a vožnja vrludavom, pa su pokušali zaustaviti vozača, za kojeg su posumnjali da je pod utjecajem alkohola. On se na njihove signale nije zaustavljao, već je – zajedno s kućom – počeo bježati. Policija ga je okružila s nekoliko vozila, no on je bio ustrajan u bijegu, pa su pred njega bacali čak i šiljke za nasilno zaustavljanje bušenjem guma.

Niti takva akcija nije uspjela, pa je potjera završila tek kada je bjegunac skrenuo s glavne na sporednu cestu, provukavši prikolicu s kućom kroz jarak, i tamo zapeo. Cijela akcija zabilježena je policijskim kamerama, a nakon dovršetka neobične potjere vozač je prepraćen u pritvor.